《影后》Sega老師台詞超洗腦！「交出你的泡ㄜ」變梗圖…嚇到本尊

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《影后》播出後，從演員、選角到劇情全在社群平台掀起討論熱潮，無論是笑點、哭點片段都變成熱門影片。劇中飾演健身老師「Sega」的陳彥嘉（George），戲裡為了女演員跳舞，頻頻說「拿出你的Power（力量）」，沒想到有網友做成梗圖。

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▲陳彥嘉在《影后》飾演Sega老師，台詞「拿出你的Power」被網友笑稱洗腦。（圖／翻攝自臉書）

《影后》描述女演員的感情與演藝圈的奮鬥歷程，故事後半段Sega老師登場，為女演員訓練舞蹈，還與黃迪揚飾演的「壁虎」有男男感情戲，Sega老師一邊要求嚴格，一邊用言語激勵「拿出你的Power」，電梯裡與女明星的對話笑翻觀眾。陳彥嘉在Threads轉發梗圖「竟然有梗圖了……Sega老師是嚇到的，以後不喊早安了，先泡鵝一波。有人看到這段噴飯嗎？我是噴了不少。」

▲網友把Sega老師「拿出你的泡ㄜ」做成梗圖。（圖／翻攝自Threads）

而有網友好奇問「弱弱問一句，是本性演出嗎？本人就是gay？（如果不是也太會演了吧）」陳彥嘉親回「不是本性，但身邊的同志朋友幫我非！常！多！連經典名言都是他們教我的」。網友輪番留言「Sega老師好帥，愛死電梯這段」、「戲演的很好，超好笑的」、「（梗圖）已儲存」、「這句話莫名的有洗腦力」、「這張圖有聲音」、「不喝冰水那句我笑噴」。

▲黃迪揚（左）與陳彥嘉有男男感情戲。（圖／翻攝自Netflix）