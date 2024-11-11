楊謹華「同框破冰」柯震東！　恩怨都因16年閨蜜蕭亞軒　

▲柯震東（左圖）和楊謹華（右圖）今年在金鐘獎都各有斬獲。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

剛奪得金鐘獎的柯震東，上週出席郭台銘夫人曾馨瑩的生日會，事後在社群貼出當天大咖雲集的大合照，意外引起討論。其中最特別的是，一度傳出和柯震東有段恩怨糾葛的楊謹華，2017年楊謹華和蕭亞軒的閨密情鬧翻，柯震東被指是導火線之一，如今兩人一同吃飯又同框，頗有破冰滋味。

今年4月楊謹華參加《乘風2024》浪姐5，在節目中突然感慨提到自己有一段「回不去的友情」，「我們中間就發生了一些事情，但我覺得那些事情，會讓我們回不去，我其實真的有想要挽回，但很多東西都回不去了。」

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▲楊謹華參加《乘風2024》，在節目中突然感慨提到自己有一段「回不去的友情」。（圖／翻攝自芒果TV）

楊謹華當時表示雖然回不去會有遺憾，「但生活圈不一樣就不勉強，我非常希望她可以過得很好」，不少網友都猜測指的是蕭亞軒，兩人過去的閨密情變也再度掀起熱議。

楊謹華和蕭亞軒在2017年傳出姐妹情崩盤前，曾有長達16年的交情，甚至好到蕭亞軒情傷時，楊謹華連換洗衣物都沒帶就跑去蕭家陪她，直接穿她的內褲。過往社群上也都是兩人親密合照，而鬧翻原因流傳多種版本，其中多項線索都直指柯震東。

▲楊謹華（左）和蕭亞軒（右）曾經有長達16年的閨密情誼。（圖／she.com.tw提供）

早在2012年「亞東戀」曝光前，圈內流傳柯震東本想追的是楊謹華，兩人因為父母相識的關係很早就認識，也相約過幾次，楊謹華卻從未找當時和她幾乎是連體嬰的蕭亞軒同行，被指是楊對柯震東有意。但因柯震東與楊謹華前男友懷秋也是好友，對她始終抱著「只可遠觀」的心態，而楊謹華和懷秋復合後，才把蕭亞軒介紹給柯震東。

▲柯震東（右）和楊謹華（左）一起出席曾馨瑩（中）生日宴，事隔多年首度同框。（圖／翻攝自柯震東IG）

就在「亞東戀」順利展開後，蕭亞軒一頭熱投入戀情，但因為她多年來在情海裡載浮載沉，每次戀愛工作就幾乎停擺，楊謹華不想好友為了愛情影響事業，多次提醒她能夠多愛自己一點，但對方依舊有如飛蛾撲火，友誼也在多次想法分歧的狀況下出現裂痕。

最近楊謹華主演的戲劇《影后》中，她和劇中閨密謝盈萱同是演員，謝盈萱為了不想蓋過導演老公的光芒選擇隱退，讓楊謹華不捨又氣憤，認為謝盈萱不該為了感情放下自己的事業，兩人也因此吵翻決裂。

▲上週曾馨瑩舉辦生日宴會，演藝圈多位大咖齊聚，意外讓柯震東和楊謹華同框曝光。（圖／翻攝自柯震東Threads）

據悉，楊謹華提供很多自身和閨密鬧翻的經驗給劇組，和她當年與蕭亞軒、柯震東的糾葛不謀而合。事過境遷多年，楊謹華已為人妻，卻可感覺她相當惦念蕭亞軒，似乎仍然放不下這段友情。

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