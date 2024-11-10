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B1A4熬過空白期「在台灣哭慘了」！CNU中文手寫信　全場淚海

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體B1A4於1月推出第八張迷你專輯《Connect》回歸，10日在台大體育館舉辦海外專場演出，他們時隔3個月再度與台灣BANA見面，3人在粉絲熱烈尖叫聲下登台，帶來歌曲〈Beautiful Target〉、〈What's Happening?〉、〈REWIND〉替海外首場演出揭開序幕。

▲B1A4 。（圖／網銀國際影視提供）

▲B1A4睽違7年在台灣舉辦專場。（圖／網銀國際影視提供）

睽違7年再到台灣演出，B1A4相當認真做功課，在挑戰環節準備了在台灣造成風潮的啦啦隊三振舞和台灣天團energy夯曲〈星期五晚上〉的16蹲挑戰，燦多跳完16蹲之後也起鬨要CNU挑戰，CNU大呼難度相當高，笑翻全場。

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▲B1A4 。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼B1A4卯足全力，秀出多個驚喜給台粉 。（圖／網銀國際影視提供）

▲B1A4 。（圖／網銀國際影視提供）
 
13週年粉絲海外專場來到台灣演出，粉絲精心準備影片獻給他們，訴說一直以來的深厚情感，讓B1A4全員忍不住淚崩，感動地說「真的太久沒有看到大家了，下次一定要更快再見。」CNU接著突然秀出手寫信，並以中文唸給全場粉絲聽，誠意十足，回應給粉絲滿滿的愛。

▲B1A4 。（圖／網銀國際影視提供）

▲B1A4獻唱中文歌 。（圖／網銀國際影視提供）

在安可結束的謝幕時間，成員CNU、燦多、孔燦以中文向大家道謝，也高聲告白「我愛你」，表示還想再來台灣，並和全場粉絲打勾勾約定，引發台下粉絲一陣歡呼，台灣專場劃下圓滿句點。

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