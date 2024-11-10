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伊朗女星50歲出道…真實背景超狂！新片「違反伊斯蘭教律」遭禁播

記者黃庠棻／台北報導

63歲伊朗女星莉莉法哈德普爾（Lili Farhadpour）新作《我最喜歡的蛋糕》日前在金馬影展首映大受歡迎。她在片中飾演寡居30年、一心求愛的老婦「瑪欣」，多場逐愛烘焙戲讓觀眾看得笑不可抑，紛紛打探她的來歷。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

讓人驚訝的是，莉莉法哈德普爾其實來頭不小，演員竟只是她的斜槓身分，她不僅是伊朗知名的小說家及記者，還是德黑蘭文化藝術機構「Up Art Man」學院院長。投身女權運動多年的她，之前還響應「頭巾革命」，擁有「和平母親」別稱，是伊朗政府的頭疼人士。

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莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》不僅深得觀眾的心，更獲國際影媒盛讚具有「煥然一新的生命力」，稱許她的演出「鼓舞人心」。而這部由她主演、深受觀眾喜愛的電影《我最喜歡的蛋糕》，將於11月29日全台正式上映。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

莉莉法哈德普爾出生於德黑蘭，是伊朗知名小說家、編劇、記者、翻譯家和演員。她以專欄作家和記者身份而聞名，第一本小說《尋找報紙》即獲得巨大成功，第二本小說《地鐵四線》更榮獲許多大獎，奠定她的文壇地位。

有趣的是，莉莉法哈德普爾50歲時才斜槓進入影壇，並很快受到觀眾喜愛，代表作《請勿打擾》（Please Don't Disturb）即創下數百萬觀影人次，更演過許多膾炙人口的電視劇，受到伊朗觀眾的喜愛。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

電影《我最喜歡的蛋糕》是她第二度和伊朗夫妻檔導演貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）及瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）合作，一舉榮獲柏林影展國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎雙料大獎。

莉莉法哈德普爾在電影《我最喜歡的蛋糕》飾演寡居30年、獨自住在德黑蘭的「瑪欣」。生活備感寂寞的她，有天遇見也是單身的計程車司機馬茲（斯麥依梅赫拉比飾），決定狠甩所有禁忌、開始享樂人生，放膽邀請這位令她心儀的男士回家作客，並親手為他烘焙蛋糕。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，該片乍看並無異狀，一時之間還讓人不察是伊朗電影。片中女性不戴頭巾做自己，飲酒作樂、與男人深夜共處一室，雖都「違反伊斯蘭教律」，卻讓觀眾看得樂不可支。尤其莉莉法哈德普爾與男主角梅赫拉比一場酒後共舞戲，浪漫到了極點，連美媒都盛讚是齣「迷人的戀愛喜劇」。

莉莉法哈德普爾現實生活中為母則強，曾因兒子貝蘭坦卡巴尼因伸張人權遭到伊朗政府拘禁，火速趕往法院救子，又因政府隱瞞監禁地點，當場氣急攻心、心臟病突發而攻佔全國媒體版面。長期聲援社運的她，還曾經人在家、卻莫名被捕入獄兩個月，各種歷練讓她膽識驚人。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

當《我最喜歡的蛋糕》夫妻檔導演貝塔什薩納哈、瑪莉雅姆莫卡達，遭到伊朗軟禁、無法出席柏林影展時，法哈德普爾無所畏懼，帶著男主角梅赫拉比在記者會及紅毯上，大亮雙導缺席照片，引發國際聲援。這部至今仍遭伊朗無限期禁演的新片《我最喜歡的蛋糕》，將於11月29日正式在台上映。

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

▲莉莉法哈德普爾主演電影《我最喜歡的蛋糕》。（圖／海鵬影業提供）

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