鼓鼓、大元長跑11年「首合體受訪超甜」❤️　蕭敬騰也摟Summer放閃

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆今（10日）在台北小巨蛋開唱，鼓鼓和大元（林艾璇）愛情長跑10年，今年3月鼓鼓順利向大元求婚成功，預計在明年辦婚禮及登記結婚；兩人今（10日）首度一起公開現身小巨蛋朝聖陶喆演唱會，雖已是老夫老妻，但大元仍超級害羞，兩隻手緊張到狂搓，也只敢和未婚夫一起手比愛心，被拱現場親親也嚇得頻頻拒絕。

▲鼓鼓和大元小倆口難得一起受訪。（圖／記者周宸亘攝）

大元說，這次確實是第一次一起公開露面，「因為怕你們在現場叫我們啾（指親親），本來想留在特別的時刻。」鼓鼓說他一直在車上放陶喆的歌複習，最喜歡〈二十二〉、〈寂寞的季節〉，對於這次演唱會可以復刻也非常興奮又期待，直呼學唱歌的路上就是拿陶喆的歌當範本；大元則說自己出道以前就一直在聽陶喆的歌，每一首都會唱，但最喜歡〈那個女孩〉。

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剛辦完世紀婚禮的蕭敬騰和老婆Summer也甜蜜現身，蕭敬騰說和陶喆私下常常一起吃飯，夫婦倆異口同聲說什麼歌都想聽，老蕭也說是來見習，不過如今大巨蛋成為各大歌手兵家必爭之地，想接棒周杰倫、張惠妹攻上大巨蛋嗎？老蕭直呼當然想，大巨蛋是很棒的場地，Summer在旁透露「公司安排」，令人期待。

▲▼蕭敬騰甜蜜牽著老婆Summer一起來看陶喆演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

兩人今晚甜蜜摟肩拍照，先前他們對於蜜月地點保密到家，月初則釋出愛之旅的影片，幸福牽手、相互餵食，談及剛結束的蜜月之旅，Summer笑稱這個不算，因為是20幾個人一起玩，至於之後是否會有兩人單獨的蜜月旅行？他們表示暫時沒有。

▼品冠、A-Lin、戴愛玲、J.Sheon、關詩敏和孫尤安。（圖／記者周宸亘攝）