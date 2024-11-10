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Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma最近爆出婚變，男方疑似婚內出軌大陸女畫家，不過女畫家事後發文指控是Yuma先出軌另名日本YouTuber Tommy，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，Ryu在沉默一天的時間於今（10）日透過IG發文道歉Yuma，「即使分開，我願意把我的車房，我所擁有的給她」，同時也透露，12月來台的見面會活動，是夫妻倆最後的工作。

▲▼百萬YouTuber「Ryuuu TV」。(圖／翻攝自Instagram)

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Ryu表示自己和老婆Yuma早已討論並計畫在12月台灣見面會活動後，對外說明過去一年發生的諸多事件。他強調，這段時間從Yuma與女畫家身上學到許多，雖然情感關係仍處於調整階段，但他承諾會在適當時機向大家更新進展，同時也表示，不管未來走向如何，Yuma始終是他生命中無法抹去的重要存在，即便將來分開，也願意將自己的財產、車房留給她，「Yuma的存在一直會到我死的那一天。」

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Ryu懇求外界不要對Yuma和女畫家人身攻擊。他坦言，這場風波惡的源頭在於自己，並願意承擔一切批評，同時也表示，歡迎大家對他發洩情緒。Ryu坦承拿女畫家的手機發布「大好き（愛心）」貼文的行為是草率的，並向Yuma和外界致歉，表示自己無意間丟出一顆炸彈毀了Yuma的善意。

▲▼百萬YouTuber「Ryuuu TV」。(圖／翻攝自Instagram)

▲Ryu發文證實Yuma先外遇。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

最後，Ryu對於Yuma的未來表達期許，希望她能在YouTube上持續創作，因為她對觀眾的責任心和熱忱遠超過他自己。他坦言，儘管自己可能會面臨大量指責，但仍希望Yuma能夠免受影響，繼續追求自己的理想，並以真誠的態度與粉絲互動。

【Ryu社群全文】

其實一直都跟Yuma談好，這一年發生的事情會跟大家說明，時機是12月台灣的見面活動（也就是我們最後的工作）後。但，我和yuma的事情，我和畫家的事情，卻在我的一個草率的行為為契機，曝光了。甚至「大好き(愛心)」這句話還是我拿畫家手機我自己打的。我怎麼了。

好，都來到這一步了那我就不躲藏。讓大家對這件事情有更自由的了解，同時剝奪大家猜疑的自由。

yuma篇

去年十二月，從台灣回日本的飛機裡，在yuma的側臉和態度我明確感受到了「我失去了一個女兒」。yuma一向來喜愛撒嬌。我們的交往方式更像我是爸爸照顧女兒。但，突然的，沒有前兆的，yuma變「女人」了。沒錯，這時其實她明確的覺得自己背叛了我。yuma是個誠實到可怕的女人。一旦心裡沒有我，她對我的舉動不會有任何人文關懷。說白了，yuma不演。就像她心情不好時無法拍RyuuuTV那樣。我讚賞她這一點的。我該死的甚至覺得yuma變漂亮了。哪怕是出軌。我沒有在第一時間揭穿她。我們說好的方式是，先拉開距離。有了距離yuma說搞不好能重新認識我的重要性。我答應了。

沒有在第一時間揭穿，這也許是我最大的過失。我不知道是因為我讀了很多破書，還是我本身就是一個蛋蛋不是很大的人，我的第一反應是「了解」她與他的故事。
「十年了才出軌，應該佩服」「他也許能給yuma我給不了的刺激吧」「老婆出軌，我得反省」我當下是這麼自省。甚至把他們的事情，化為力量，化為腳踏板，我當時在一個月寫了長篇小說去比賽，這也是這件事情個我的力量。再說，事情沒有絕對的黑白。任何感情的故事裡一定有浪漫，哪怕是短暫的生理需求，我不願意用「出軌」「不論」這些字眼去套在yuma身上。沒有比言語化更不自由的事了。我放任，我觀察，心平氣和的和yuma喝酒聊近況。

事情冷冷的發生到，我手上傳來了出軌事實。。。

在證據確鑿的情況下，我的想像空間之自由被綁架了。一切被證實之後，我是空白的。我就像自己摔了自己一個巴掌，腦袋裡裝的言語都是假，情感是真實的，是絕望的。哪怕是花了一個月去做心思準備。

我還是沒揭穿。甚至無法提及對方的名字。這就是我的弱。當時yuma是坦承面對的。這是yuma的強。她和我距離拉開，這是出自於愧疚，當然還有對於我的生理反應：「你如果喜歡別人，還有辦法碰我嗎？」但那就是yuma。雖然我當下跟yuma說「你不是應該把努力放在拉近距離嗎？ 」但那就是yuma。她有自己解決的辦法，忍痛不去找聯繫對方，和我和他拉開距離，她想自己面壁解決這段該死的病。她說心裡無法控制地渴望著對方是自己的一種病態。她坦白跟我說當下是惋惜對方的，但還是想試著找回對我感覺。但，這一切都是後來才知道。「你也去玩吧」，這話我聽在心裡了。我們錯開 。

然後我就認識畫家了。

畫家篇

屢次往東京跑。我也想去風俗店解決。但，我清楚我要的不是肉體。去夜店幾次，碰到觀眾我只幫忙搭訕。就在四月的一次機緣巧合碰到了，朋友的朋友。她就是畫家。
上面說的自己，是我的自我感覺。事實，偏差有點嚴重。我覺得我接受背叛，我覺得我走出來了，但你們問畫家就知道了。我的第一印象，我像具屍體，眼屎掛在快掉出來的大眼睛，駝著背，站姿也是東歪西倒的。我當時還以為，能接受老婆出軌的自己有多帥呢。
她不知道我是誰，只在共同認識的朋友裡，和我的嘴裡得知我的一些事情。我們像流程一樣，每週都在固「老地方」一群人碰面一起玩。慢慢的我倆走進了。一開始約好不能越軌。但我還是屢次犯規。我不由自主的把感情投入在她身上。
她幫助了我找回了自己和自信。我清楚知道我認識了她我才真正走出背叛導致的，那破損的自尊心。近30年的駝背都被治好，殭屍開始回血。當然我們之間的事，不是正確的，不是被支持的，她也不會好過，別說大眾，甚至朋友都不看好，至極当然。她知道我們不應該，她知道我終究有家可回，一開始我也是灰姑娘狀態，是我一點一點去打破人家防線，導致今天這樣不可收拾的局面發生，讓一個極有天份的畫家，還在努力求學的女學生，在網路上被人家痛罵。我感到非常愧疚。還有人去找人家導師麻煩，唉。
我不撤回「大好き❤️」，因為那是我遲早都要面對的。同時那也是事實。我們都不應該說假話來圓場。這個草率的行為拉快了我面對大眾的時間。不得不說，她也好勇敢不逃避。想像一下，每一秒都有一個人罵你，一天累積下來幾千封的信件，甚至有人說要上門抓姦，一般該如何承擔啊。在我差一點又要「駝背」的時候，她拿出一則消息說「你看，人家說你現在是插畫家」來逗我。昨天的「回應」，她是站在我這邊考量的，她願意自殺式的自己當壞人，說出我內心之前一直沒有說出來的話，設法挽回我的利益，她知道有些話只有她能說，所以她替我。也因為這樣，我才必須站出來解釋，我才有這個舞台出來解釋。

Yuma閉關獨自一個人面對，讓我去舒緩情緒。而我在四月的時段認識了畫家，yuma當然不知道。5月尾，yuma於是跟我道歉自己的出軌行為，提出當時跟男方的具體內容。當時我們是有說有笑的。我貌似走出了，但我真的走出了嗎，我也不知道，但我似乎無法再面對突然回來的「女兒」。我沒有直接說出口，去對yuma溫柔。她演不了，而我也不是在演，我對她的好也是出自於無意識的。直到一天，我就像病態的一樣，跟yuma吃完飯的半夜開車去找畫家，一直沒有回來，電話也不接。讓yuma操心，她當下覺得我還是放不下背叛，甚至擔心我是不是尋死，直到早上回家我才坦然跟她說個明白我與畫家的事情。yuma當下出自於關心，她對我說「你活著就好」。這讓我更難過。同時我感受到了一些超越夫妻的羈絆。

即使yuma認錯，我對畫家的情感還是沒淡下。Yuma不責怪，她覺得是自己的錯在先。我明確的跟她說，不是先後，yuma是契機，但即使不是，我遇到畫家仍然控制不住心動，只是可能會有克制的理由。而這次，一旦開始事情就是不可逆的。yuma尊重，有時候還會提出建議，這也是我感到欣慰的。yuma在自己的過錯中，她確確實實長大了。而我還是不夠強大，我不負責任，我沒有勇氣，一直沒在兩段感情上去做個明確的選擇讓兩位懸空。。。但我很清楚知道我對於這份感情有多認真，不是在玩。也不是病態。
站在我這邊的人也許你會這麼說，是Yuma先開始的。但，請不要這樣責怪她。她勇敢的面對了。你不知道這有多難。而我，是我，行為上和心情上都選擇了畫家，這半年，我屢次傷害yuma的事實是無可辯解的。，她每次選擇尊重，我也知道她私底下有低落的時候。
換我說出「那你也去玩，透透氣吧」
腳踏兩條船，怪不得腳斷了，觀眾說的幽默倒是挺對的。
口說離婚簡單，可是婚姻卻是那麼不可承受的重。我祈求著yuma的幸福，可是傷害她的不是別人，是我。
我還曾經覺得我沒有資格選擇。因為yuma和畫家都是優秀的人，應該像大部分動物那樣，她們選擇把我這個雄性惡緣給切斷。孬吧？
但我今天不會這麼想了。我在兩位身上學會太多事情。我要挺直的不只是背。我是時候成為要與年齡相符的大人樣。但，這個答案我不會潦草的這裡跟大家報告。我應該先面對自己，面對感情，而不是媒體。當然，事情有了進展，我和yuma都會向大家報告。

我知道大家關心yuma。我也先說，不管我接下來的變化，我永遠都會關心yuma這個人。yuma的存在一直會到我死的那一天。即使分開，我願意把我的車房，我所擁有的給她。

如果可以。如果觀眾對這樣的我還有些關心，憐憫都行，拜託不要去傷害yuma和畫家。也不要去罵男方。整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這。我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。

最後，再次跟yuma和大家道歉。在事情沒任何解釋的時候，發出「大好き❤️」是相當草率的行為。明明yuma po文是幫我們之間，去除觀眾的猜疑，而我自己丟出了一顆炸彈毀了心意。yuma一定很無語。同時，畫家的「回應」。她客觀的表現了我的心情和我口中不能說出的話，她自己選擇當壞角色，也許傷害了yuma，但都是出自於對我的關懷。同時給我一個，出來解釋的鋪墊。只有我說明，說不好才能保護大家。請不要再因為風向去選擇站在哪邊了。yuma，我是希望她能繼續在youtube上活動的。RyuuuTV雖然是我先開始的，但她在前幾年就比我還熱衷其中。這次她會選擇出來委婉的解釋，全是因為她對觀眾的負責。我希望她能繼續走這條路，即使我被罵的不行，她是不行的。

謝謝大家閱讀到最後。

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Ryuuu TV, Ryu, Yuma, 網紅, YouTuber

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