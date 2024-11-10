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直擊／驚！SJ D＆E才唱3首歌喊卡：演唱會結束了　粉絲反應嚇壞銀赫

記者吳睿慈／桃園報導

南韓人氣團體Super Junior D&E由東海、銀赫所組成，他們9日起連續兩天在林口體育館舉辦「日蝕」巡迴演唱會，2天共吸引1萬2千人到場朝聖。由於前一天應援出現失誤，兩人開場就虧歌迷「希望你們今天應援沒有事故，順利地完成」，怎料，台下大喊「今天沒有應援」，銀赫機智回答「那演唱會結束了」，他們與歌迷相愛相殺，互動笑翻所有人。

▲▼SJ D&amp;E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲東海、銀赫10日在林口體育館開唱。（圖／記者吳睿慈攝）

Super Junior D&E專場演唱會10日在林口體育館進行第二天，他們穿著亮鑽華麗服裝從2樓升降台霸氣現身，以歌曲〈Rock Your Body〉、〈Twisted〉、〈B.A.D〉、〈Danger〉揭開序幕，銀赫與東海接續帶來帥氣演出，全場尖叫聲掀頂。

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演唱會來到第二天，銀赫親切以台語「打給好，老婆」打招呼，東海則使出撩妹金句「親愛的寶貝們」，兩人話題聊到粉絲應援，再次虧起9日粉絲準備的驚喜沒成功，銀赫笑虧：「昨天第一天演出有趣地結束了，今天讓我也很期待，雖然昨天有點小事故，但今天已經整理好囉，會沒有事故地好好進行演出，你們也要好好完成應援喔！」他不忘加碼調侃「（應援失敗）昨天流程被打斷很多，準備應援的時候，要考慮到我們的知識水平喔！」

▲▼SJ D&amp;E東海、銀赫。（圖／記者吳睿慈攝）

▲東海、銀赫開玩笑表示「演唱會結束了」，沒想到歌迷沒有要挽留兩人。（圖／記者吳睿慈攝）

沒想到，歌迷調皮回答「今天沒有應援」，兩人一臉不相信，銀赫則傲嬌地回「那我們也沒有，沒有新專輯的歌曲」，東海宣布「演唱會結束了」，才唱了3首就喊卡，爆笑的是，歌迷沒有要挽留兩人，銀赫慌張直呼「我們如果真的走了怎麼辦，你們太酷了吧」，兩位歐巴哄著粉絲表示「不要這麼酷啦」。

歌迷雖表示「沒有應援」，但其實兩人唱到〈California Love〉後，2樓還是舉起了排字應援「哥哥這樣不行喔」，1樓則是稱讚兩人「太帥了，好讓人心動」，此時2樓再度換成「能在性感一點嗎」，令銀赫與東海驚訝不已，銀赫伸出「壞壞手」，把東海的領口往下拉，結實胸肌若隱若現，尖叫聲掀頂。

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