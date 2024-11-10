林襄罕披婚紗！深V直逼肚臍「車頭燈外露」透視全看光 超兇身材現形

記者潘慧中／綜合報導

林襄為了工作所需，時常要穿各式各樣的服裝，最近也因此有了連換3套婚紗的機會，每一套都完美襯托出她的火辣身材，美照至今已吸引2.2萬人按讚。

▲林襄難得穿婚紗。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



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畫面中，可以看到林襄原本穿著格紋外套，搭配五分褲和球鞋。經過剪輯，她瞬間變裝換上紫色禮服，平口設計包不住豐滿北半球，裙襬前短後長的剪裁，露出鉛筆腿。

▲▼林襄從休閒穿搭換裝成紫色禮服。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



接著，林襄換穿第二套銀白色婚紗，深V剪裁直逼肚臍，大膽秀出渾圓的東西半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。最後，她穿上透視禮服，若隱若現出窈窕曲線。

▲▼林襄大方秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）



事實上關於感情生活，林襄曾坦言是戀愛腦，還養過男生，「我（當時）就想照顧他。」被熊熊問到偷吃男和家暴男二選一會選誰時，她直言是後者，「因為他打完我之後，他又想求和，我就說你現在讓我揍回來，（我就）舒服。」

▲林襄的感情生活備受關注。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

之所以不選偷吃男，林襄解釋是因為男方偷吃會讓她內心很受傷，「我會覺得我表現這麼好，你為什麼還要偷吃？」她坦言也有遇過男友劈腿，還原諒了好幾次，而對方的理由就是「我只是想要XX而已，我回到家就是要跟寶寶吃飯，我不跟那些女生吃飯，我們只要X她，回來只要跟寶寶抱抱睡」。