記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣饒舌歌手Beenzino長相帥氣、才華洋溢，他與德國妻子Stefanie Michova穩定交往8年，2022年登記結婚，夫妻倆在年初迎來新生命好消息，妻子9日誕下一男娃，他全程都在身邊，陪著老婆熬過陣痛，畫面溫馨又感人，留言區充滿粉絲的祝福，就連圈內好友也刷一排「恭喜」，多位藍勾勾藝人現身祝賀。

▲Stefanie Michova自然產現場曝光，Beenzino全程抱著她，被讚滿分老公。（圖／翻攝自Beenzino IG）



Beenzino於9日在官方IG與粉絲分享好消息，老婆Stefanie Michova自然產誕下兒子，小孩遺傳到他與妻子的優良基因，擁有高挺鼻樑、櫻桃小嘴，四肢纖細又修長，令粉絲直呼「長大不得了」、「已經感覺是個小帥哥了」，他本名為林勝斌（音譯，임성빈），兒子則名為林Rubin。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Beenzino全程陪著妻子熬過陣痛。（圖／翻攝自Beenzino IG）



夫妻倆穩定交往8年修成正果，Beenzino對妻子寵愛有加，除了分享兒子的誕生，他也公布了老婆的不容易，熬了4小時的陣痛，最後自然產下兒子，他抱著疼痛難耐的Stefanie Michova，床邊緊抓著女方的手，成為最佳後盾，再展好老公一面，令粉絲直呼「這個老公100分」、「好甜」、「看到畫面太催淚」、「好感動」。

▲▼Beenzino妻子生下一男娃，小孩遺傳到夫妻倆的修長身材，四肢纖細。（圖／翻攝自Beenzino IG）



Beenzino在2022年完成登記，他與老婆Stefanie Michova經常透過IG分享懷孕日常，夫妻倆都很期待小孩的到來，妻子寫下「歷經4小時半快速又猛烈的自然產，林Rubin加入我們一家了」。