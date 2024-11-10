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韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司MBK娛樂由金光洙代表所創立，他一手打造出T-ara、DIA等團，卻對於團體經營不善，遭到粉絲痛罵。他近來受邀出演節目，先是公開T-ara霸凌幕後，又自爆曾與女星交往過，他公開對方的實名，讓主持人當場嚇壞直呼「她是當代最美美人」，演藝圈秘辛意外曝光。

▲▼韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯。（圖／翻攝自MBN）

▲金光洙被問到緋聞的真假。（圖／翻攝自MBN）

金光洙受邀出演節目但話題無禁忌，聊及演藝圈緋聞八卦，主持人安貞桓好奇提問「那些都是真的嗎？」他則正面回答「對於緋聞，我不說謊的」，只是與他傳過緋聞的女星都結婚了，他不太方便說什麼。

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▲▼韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯。（圖／翻攝自MBN）

▲金光洙承認初戀是大咖女星，他公開實名，但製作單位後製處理並未公開。（圖／翻攝自MBN）

話鋒一轉，金光洙想起青澀的初戀，「其實，對我來說有一位初戀，我忘不了初戀」，洪賢熙直球詢問「那個人是誰？」他在節目上公開實名，雖遭到後製以「逼聲」處理，但兩位主持人震驚到驚呼「她是當代最美的美人」、「一位很知名的人」，金光洙則急忙解釋「不是因為她是美人才交往，是因為一起工作，才變得親近」。

▲▼韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯。（圖／翻攝自MBN）

▲金光洙因工作接送女星，結果兩人產生情愫。（圖／翻攝自MBN）

金光洙承認兩人交往時，對方正在拍戲劇，「她在春川拍戲，我是載她的經紀人，那時候就只是個領月薪的社畜，一個月韓幣23萬元，只要她在春川拍戲，我就要花3個小時的時間去找她，雖然只能見1、2分鐘，但我就是為了那1、2分鐘而去」，長達半年以上，他幾乎天天與該位女星見面，他承認當時曾傳出緋聞。這段往事曝光後，令韓網震驚不已。

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