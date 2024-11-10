黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明與網紅女友葉珂的戀情受到網友關注，一度被瞎傳受騙還被要2.7億分手費（約12億台幣），不過爆料者收到律師函已經改口認造假，接著狗仔劉大錘8日曬出他陪女友產檢，兩人戀情仍是進行式。不過又有人爆料黃曉明被坑1000萬，而且還有錄音檔外流。

▲黃曉明認愛葉珂，女友負面風波不斷，又傳被女友坑了1000萬人民幣（約台幣4492萬元）。（圖／翻攝自微博）

據網紅「妖怪」公開的錄音檔，葉珂親自與他聯繫。他質問「妳到底是不是富婆？」而葉珂否認自己的富婆形象，並說自己也是窮人，而且否認網上謠傳花了黃曉明1000萬人民幣（約台幣4492萬元），雖然經濟條件有限，仍會買禮物送給男友，但沒有到達外界謠傳的金額。

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▲爆料網紅妖怪公開葉珂音檔，葉珂澄清自己不是富婆。（圖／翻攝自微博）

此外，葉珂說黃曉明沒有給到自己什麼，更當場發誓「騙你我馬上死全家」，接著被問到胸部有沒有整，她說自己可以去驗「驗完發給你」，對此網紅妖怪馬上說「算了算了」。錄音檔中她向爆料網紅澄清了3個謠言，並強調自己不是富婆，勞斯萊斯也是貸款買的，今後會和黃曉明好好過日子。

▲葉珂表示自己不有錢，勞斯萊斯是貸款，今後會與黃曉明好好過日子。（圖／翻攝自微博）