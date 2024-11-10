ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星黃曉明與網紅女友葉珂的戀情受到網友關注，一度被瞎傳受騙還被要2.7億分手費（約12億台幣），不過爆料者收到律師函已經改口認造假，接著狗仔劉大錘8日曬出他陪女友產檢，兩人戀情仍是進行式。不過又有人爆料黃曉明被坑1000萬，而且還有錄音檔外流。

▲▼爆料網紅妖怪公開葉珂音檔。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明認愛葉珂，女友負面風波不斷，又傳被女友坑了1000萬人民幣（約台幣4492萬元）。（圖／翻攝自微博）

據網紅「妖怪」公開的錄音檔，葉珂親自與他聯繫。他質問「妳到底是不是富婆？」而葉珂否認自己的富婆形象，並說自己也是窮人，而且否認網上謠傳花了黃曉明1000萬人民幣（約台幣4492萬元），雖然經濟條件有限，仍會買禮物送給男友，但沒有到達外界謠傳的金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼爆料網紅妖怪公開葉珂音檔。（圖／翻攝自微博）

▲爆料網紅妖怪公開葉珂音檔，葉珂澄清自己不是富婆。（圖／翻攝自微博）

此外，葉珂說黃曉明沒有給到自己什麼，更當場發誓「騙你我馬上死全家」，接著被問到胸部有沒有整，她說自己可以去驗「驗完發給你」，對此網紅妖怪馬上說「算了算了」。錄音檔中她向爆料網紅澄清了3個謠言，並強調自己不是富婆，勞斯萊斯也是貸款買的，今後會和黃曉明好好過日子。

▲▼爆料網紅妖怪公開葉珂音檔。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂表示自己不有錢，勞斯萊斯是貸款，今後會與黃曉明好好過日子。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有…艾熙認了：他們看過我

女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

百萬YTR夫妻才爆婚變　Ryu被標記告白「最喜歡了」正宮回：哈哈

人妻Yuma遭控先出軌！　「小王」突襲Ryu夫妻臥室…3人行影片被挖

台鋼啦啦隊韓籍女神出狀況！急就醫開刀 公司證實：11月缺席所有賽事

Ashly喪父陷憂鬱暴瘦「腰只有巴掌寬」　尼克心疼：給她太大壓力

《影后》流氓太帥被洗版！詹懷雲制服一脫胸肌秒殺…IG粉4天破萬

李多慧遭跟蹤「陌生人尾隨回家」罕動怒！　深夜無助發聲：努力的還不夠嗎

校門口導護媽媽「本尊是女團出身歌手」！0偽裝被認出：真的在執勤

《糖果人》69歲東尼陶德過世！　等不到《絕命6》上映成遺作

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃曉明, 葉珂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔參加派對出事！朋友自爆「殺過6個人」　冰箱驚見麻藥劑嚇到手抖
  2. 泰劇拍「毒死貓」太逼真！　黑貓慘叫抽搐…導演認了「打麻醉藥」
  3. 小嫻讀大學2個月「常常沒在校」遭疑！親上火線吐真相 同系生全目擊
  4. 跟王樂妍緋聞傳7年！　陳謙文新戲再同台「叫她阿姨」秒被瞪
  5. 韓經紀公司老闆認「初戀是大咖女星」實名公開　主持人嚇傻：當代最美⋯
  6. 痛哭曾莞婷被安慰「明星是普通人」　《影后》愛恨現實也在發生中
  7. 五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光
  8. Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma
  9. NanaQ驚收「前任前女友私訊」！暗揭被分手內幕 訝異：不只一位
  10. 黃曉明驚傳「被葉珂坑了4000萬」　女友親口回3疑點…錄音檔公開

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366