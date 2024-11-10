時尚美照連發！22歲金鐘新人林奕嵐揭「2年蛻變」

記者許逸群／台北報導

近日在影集《X！又是星期一》有亮眼表現的林奕嵐，獨特五官、時尚的氣質，一直以來都是時尚及精品的喜愛。她近日受時尚雜誌ELLE之邀，拍攝11月封面人物，分享從飾演剛出社會的職場菜鳥，到經歷以《她和她的她》奪下金鐘最具潛力新人獎，侃侃而談之間的轉變。

▲▼林奕嵐受時尚雜誌ELLE邀約拍攝封面。（圖／周子娛樂提供）

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此次封面拍攝從色調、服裝、道具風格強烈，年僅22歲的林奕嵐散發出小女人的獨特魅力。女孩與女人最大的不同之處，林奕嵐認為是因為了解自己所散發的自信，而現在的她，仍處在學習如何成為女人的階段，就如同她在新戲裡飾演的職場菜鳥一般，以演員身分開啟摸索大人世界的成長之路。

▲林奕嵐的外型一直深受時尚與精品的喜愛。（圖／周子娛樂提供）



她接著說：「我最近發現這個世界不是圍繞著自己而轉，你的行為舉止其實也會影響到身邊的人，當他們因為你而變得更好，也會讓自己變得更有成就感。」她也不諱言，現在的自己正處於「這幾年來最好的狀態。」造成如此轉變，不只是現實生活中累積的磨礪，還有獨處時與自己對話帶來的醒悟。

被問到想成為一個什麼樣子的女人？林奕嵐說：「我想要持續當一個很real、很誠實的人，然後成為一個不怕犯錯的女人。」她坦言自己不喜歡失敗，常因害怕無法達到心中理想的目標，在面對想做的事時，反而會裹足不前，接著說：「其實不管年紀多大，依然還是有可以失敗的空間。」

聊到英文名字「Charlize Lamb」的由來，林奕嵐表示，是爸爸受奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）啟發得來的靈感。她笑說：「爸爸非常欣賞莎莉賽隆，所以我出生的時候就以她為範本取名為Charlize。」