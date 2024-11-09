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張鈞甯繼18年前《白色巨塔》再披白袍　自備人工皮縫線被醫生大讚

記者黃庠棻／台北報導

醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》今（9）日在金馬影展舉行世界首映，將在大銀幕播放第1、2集，主演張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏（爆花）都將共同出席映後與粉絲互動，這也是張鈞甯繼《白色巨塔》後再次披上白袍的作品。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》再度飾演醫生。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯繼2006年播出的戲劇《白色巨塔》，時隔18年再度於《The Outlaw Doctor化外之醫》中飾演醫生，今（9）日在採訪時笑說「從麻醉科爬到神經外科也是爬很久」，被問到再次披上白袍是否有遇到困難時，她表示劇組都有請到神經外科醫生擔任顧問。

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▲張鈞甯出席金馬《化外之醫》活活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯出席金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，張鈞甯這次拍攝《The Outlaw Doctor化外之醫》也做了許多功課，拜訪了全台所有的神經外科女性醫生，甚至自己有位同學也是神經外科的醫生，她在見習期間跟著醫生一起進到手術室裡，更親自在旁觀察醫生怎麼跟病患溝通，將整個學習過程都用在拍攝上。

▲金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯出席金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

在劇中，張鈞甯有不少動手術的戲碼，坦言自己見到血腥畫面並不會害怕，笑說自己應該是長大後變得冷靜，沈穩的她還被醫生大讚「可以當醫生了」，私底下她跟越南影帝連炳發兩人都會用人工皮練習縫線，雖然劇中是她手抖，但事實上她卻能夠順利完成；反而是連炳發在劇中能夠鎮定面對，拍戲現場卻手抖到不行，兩人形成可愛反差。

▲張鈞甯出席金馬《化外之醫》活活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲張鈞甯出席金馬《化外之醫》活動。（圖／記者林敬旻攝）

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