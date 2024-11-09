記者蔡琛儀／台北報導

北流兩大全新週末系列活動「詩詞之間」、「汪汪 ON AIR」10月持續展開，「汪汪 ON AIR」日前邀請到校唱小天后陳華以及她的愛犬MUJI作客，MUJI是陳華養的第一隻狗，她從小就夢想著可以有一隻馬爾濟斯，直到陳華20幾歲開始工作有能力養自己時，得到媽媽的首肯，才迎接MUJI的到來。

▲陳華和愛犬MUJI。（圖／臺北流行音樂中心提供）

愛動物的陳華除了MUJI之外，還領養了一隻名叫MOMO的梨花貓，是陳華去年收編的新家人，當時是在新聞上看到MOMO受虐並懨懨一息，因此主動打電話關心並表示未來希望可以給牠一個家，陳華也趁此呼籲若想養寵物，有機會的話能盡量以領養的方式，給更多沒有家的毛孩們依靠。

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活動當天還有寵物溝通師，讓陳華笑說自己的秘密幾乎要全被MUJI洩漏光了，其中陳華最驚訝MUJI竟在乎當自己出差不在家的時候，沒有先告知會有「幾天」不回家？寵物溝通師姜姜老師說：「狗狗是很有時間感的，幾個小時都知道。」讓陳華當下立即對MUJI表示以後會記得交代清楚。

有趣的是，當問到MUJI眼中，陳華是怎麼樣的媽媽，MUJI竟老實回覆陳華既火爆又溫柔，並表示陳華認真起來很嚴肅、專注，幾乎沒有中間值，在家有時會有不耐煩的一面，讓陳華笑說：「真的太準了！」也自虧雖然被歌迷稱作「仙女」，但自認比較像「火爆浪子」。