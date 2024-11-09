ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

母女「下衣失蹤」半夜逛信義區！鉛筆腿基因超狂 轉正面是偶像劇女王

記者潘慧中／綜合報導

陳怡蓉過去因演出《薰衣草》走紅，有「偶像劇女王」的封號。她2016年和醫美名醫薛博仁結婚後，育有一個女兒，不時會分享家庭生活。有趣的是，她9日在社群網站上傳一張母女照，並寫下「半夜11點與忘記穿褲子就出門的女兒在信義區的約會」，背後原因逗樂大批粉絲。

▲▼陳怡蓉。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）

▲陳怡蓉笑說和女兒同步下衣失蹤。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）

陳怡蓉透露，每當她和朋友約好出門放風時，老公最後都不忘帶女兒來接她回家，「這樣的運作會讓我覺得我真是一個壞女人，怎麼半夜不哄睡卻辣辣的在外面遊戲人間呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

逗趣的是，老公8日晚間依然帶女兒來接陳怡蓉回家，但因為匆忙出門的關係，導致孩子下衣失蹤，「最後下身失蹤的我們只好一起連袂辣翻信義區」，陳怡蓉笑道。

▲▼陳怡蓉。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）

▲▼陳怡蓉美貌始終沒變。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）

▲▼陳怡蓉。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）

照片中，可以看到陳怡蓉放下一頭及胸長髮，身穿淺灰色激短洋裝，搭配灰黑色西裝外套和靴子顏色相呼應，露出白皙纖細的長腿；女兒則穿著白點黑底短洋裝，同步秀出可愛長腿，母女互動超萌！

陳怡蓉IG全文：

半夜11點與忘記穿褲子就出門的女兒在信義區的約會..

醫生每每在我與朋友約好要開心放風時帶著孩子接我回家..
這樣的運作會讓我覺得我真是一個壞女人，怎麼半夜不哄睡卻辣辣的在外面遊戲人間呢..！然後便急急忙忙的帶著孩子回家演慈母..

昨夜依然如此，但因為醫生出門太匆忙導致女兒下身失蹤，最後下身失蹤的我們只好一起連袂辣翻信義區

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

Jessi最終結果無嫌疑！同行歌手遭移送地檢　韓網：形象已受損

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

百萬YTR夫妻久未合體引擔憂！　Yuma親發文坦承「狀況持續在變化」

「無碼AV平台」FC2創辦人通緝10年落網！　達人分析：不會因此滅站

千人接機、無人推擠！泰女女CP「LingOrm」抵台　粉絲親自送入洞房

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

鄭雨盛爆熱戀小13歲《機智》申鉉彬！　網揪1線索…公司超高速回應

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳怡蓉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蘇晏霈開金口唱歌　一開口陽帆就哭了　幕後原因曝
  2. 母女「下衣失蹤」半夜逛信義區！鉛筆腿基因超狂 轉正面是偶像劇女王
  3. 于美人兒子香港飯店掃廁所　她卻超級開心　原因終於曝光
  4. 聽韓文「想吃西瓜」！台網友抬頭竟是《機智》金大明＋羅PD　驚喜合照
  5. 「資生堂千金」被拍解扣哺乳照！李宓產後1個月吐遺憾：沒辦法改變
  6. 林廷憶演活史艾瑪！　《影后》5新生代演員「4人是同屆北影新人」
  7. 最帥主唱爆「曾和阿信一起上課」：天賦比他好　老師竟是大咖金曲歌王
  8. 林岱縈演唱會黑禮服性感現身　香港粉絲跨海力挺　期待爸爸帶女友來
  9. 陶晶瑩泰國被巧遇「流利泰文否認」　熱情粉沒放棄連唱3首歌超爆笑
  10. 前代表哽咽「對不起T-ara」：受害者變加害者⋯　親手撕花英姊妹合約

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366