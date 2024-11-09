母女「下衣失蹤」半夜逛信義區！鉛筆腿基因超狂 轉正面是偶像劇女王

記者潘慧中／綜合報導

陳怡蓉過去因演出《薰衣草》走紅，有「偶像劇女王」的封號。她2016年和醫美名醫薛博仁結婚後，育有一個女兒，不時會分享家庭生活。有趣的是，她9日在社群網站上傳一張母女照，並寫下「半夜11點與忘記穿褲子就出門的女兒在信義區的約會」，背後原因逗樂大批粉絲。

▲陳怡蓉笑說和女兒同步下衣失蹤。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）



陳怡蓉透露，每當她和朋友約好出門放風時，老公最後都不忘帶女兒來接她回家，「這樣的運作會讓我覺得我真是一個壞女人，怎麼半夜不哄睡卻辣辣的在外面遊戲人間呢？」

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逗趣的是，老公8日晚間依然帶女兒來接陳怡蓉回家，但因為匆忙出門的關係，導致孩子下衣失蹤，「最後下身失蹤的我們只好一起連袂辣翻信義區」，陳怡蓉笑道。

▲▼陳怡蓉美貌始終沒變。（圖／翻攝自Instagram／tammy_chen313）



照片中，可以看到陳怡蓉放下一頭及胸長髮，身穿淺灰色激短洋裝，搭配灰黑色西裝外套和靴子顏色相呼應，露出白皙纖細的長腿；女兒則穿著白點黑底短洋裝，同步秀出可愛長腿，母女互動超萌！

陳怡蓉IG全文：

半夜11點與忘記穿褲子就出門的女兒在信義區的約會..

醫生每每在我與朋友約好要開心放風時帶著孩子接我回家..

這樣的運作會讓我覺得我真是一個壞女人，怎麼半夜不哄睡卻辣辣的在外面遊戲人間呢..！然後便急急忙忙的帶著孩子回家演慈母..

昨夜依然如此，但因為醫生出門太匆忙導致女兒下身失蹤，最後下身失蹤的我們只好一起連袂辣翻信義區