林岱縈演唱會黑禮服性感現身　香港粉絲跨海力挺　期待爸爸帶女友來

記者葉文正／台北報導

樂天女神林岱縈今天舉行「Calculate Love 2024台北演唱會」，現場更以黑色爆乳公主式洋裝登場，讓全場驚艷，她坦承昨晚因為滿腦都是歌詞，導致失眠，但也期待爸爸能帶女友一起來看她的演唱會。今天更有她香港粉絲到現場力挺，讓她特別準備粵語歌《追》向粉絲致謝。

▲女神林岱縈(中)今天舉行演唱會。（圖／紅心字會提供）

對於這次一生一次的演唱會，林岱縈表示：「我本來不會緊張，但現在開始緊張了，昨晚也在床上翻來覆去兩個小時才睡著，腦海不斷有歌詞出現，不斷有每一首要唱的歌詞出現，揮之不去，雖然現場有提詞機，但現場有很動作要做，所以提詞機可能也沒用。」

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▲女神林岱縈期待爸爸帶女友來。（圖／紅心字會提供）

至於演唱會的事前準備，林岱縈說，「其實一直都會做運動，所以都正常吃，昨晚只睡5個小時，有點焦慮，我兩個妹妹也會帶小朋友來，有準備玩具給他們防止躁動，爸爸來我會開心跟感動，以前念書，每個同學都會說，不希望爸媽來，怕被告狀，但是我希望爸媽來，只是一直到高中熱舞社成發也沒有來，爸爸真的很不受控。他也笑說，想看看爸爸女朋友，畢竟爸爸到這年紀，可以有人陪伴很好，我也是蠻開心。」

▲她預告會有神秘嘉賓。（圖／紅心字會提供）

不過這段時間真的比較疲累，林岱縈笑說：「演唱會後，想要把自己灌醉，這次有調適的蠻好，看到粉絲會為我尖叫，想把享受的一面呈現給他們，也備好《浪人情歌》要唱給爸爸，這歌是媽媽當年教我唱的，但我還沒彩排就想哭了，練團完也想哭。因為覺得都沒有準備好，好像永遠都準備不好的感覺。昨練團練了7個小時。將演唱20首歌，好像處於歌詞地獄中。」

▲今天準備六套禮服登場。（圖／紅心字會提供）

她也提到，特地練一首粵語歌，也就是張國榮的《追》，原因是：「粉絲追我很久，所以想唱這歌給他們聽，「我每套造型都比較偏公主風，要換六套，好像要嫁人的感覺，其中有一套加上蝴蝶的翅膀，是跟金獎設計師一起製作。」

她也說，不知道樂天隊友有誰會來，最近活動很多，很多人北中南都有工作，「他們有訊息我，說心情跟我同在，小安(安芝儇)已經跟我提前慶功，但她已飛回韓國有工作，所以在我家兩人喝了一輪。」倘若以酒量相比，林岱縈說可能是安芝儇比較強，「韓國人太厲害，晚餐會配個燒酒，結束晚餐後，又說那我們再去咖啡廳再喝，喝完半夜了，他們又再去別的地方繼續喝。」林岱縈自嘆弗如先回飯店休息。