伊能靜談「明星都去直播賣貨」　曝3大心態轉變：當藝人風險太大了

記者蔡宜芳／綜合報導

隨著網路生態改變，近年有不少藝人都轉戰直播圈帶貨。而同樣斜槓當直播主的伊能靜，日前在影片中分享轉型的三大心態轉變，並直言：「坐在這個主播位置上，不是別人給的機會，而是我創造出來的。」

▲伊能靜近年斜槓當賣貨主播。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜表示，自己從十幾歲就進入演藝圈，一直以來「保持美麗」已經成為工作的一部分。她也因為職業的關係，經常有機會參加全球與「美」有關的活動，如珠寶、服裝和保養等，不僅如此，頻繁的國外旅行也讓她能接觸到當地小眾的護膚品和生活方式。這些經歷讓她在經濟與生活積累上佔有優勢，轉型為直播買手後，選品更有底氣。

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伊能靜進一步分享作為藝人轉變為直播主心態變化，第一個就是「從獨美到眾美」。她指出，藝人往往以自我為中心，力求成為最美的人，但在成為直播主後，她的視角轉變為「眾美」，希望自己選出的好產品能讓每位觀眾變美，這樣的轉變讓她感到心態的成長。

▲伊能靜分享心境變化。（圖／翻攝自微博）

轉型過程中，伊能靜的工作心態也發生了變化。她指出，以前藝人團隊大概只需要七、八人，「接洽完大部分的工作之後，藝人就獨自完成，比如上舞台表演唱歌，這些工作人員是很難分擔的。所以藝人當久了，也會培養出一種心態，覺得我的成功是我個人的努力。」但現在當直播主後，團隊有將近五十人，包括選品、拍攝、內容、店鋪與風險管控等各類團隊。

伊能靜透露，選品的過程非常嚴格，從上萬個產品中篩選符合標準的商品，經過多層團隊的審查，最後篩選出少數精品，這些都不是一個人就能完成的，「因此，我的心境有很大的變化，從『我的成功必須要靠我自己』轉化為『我的成功是跟大家共同創造的』。」

第三個心態變化則是「克服外界到克服內心」，伊能靜表示，許多年輕藝人在取得短暫成功後，往往會出現逆反心理，但藝人的成功大多取決於機會的賜予，風險很大，「所以當機會不斷湧進時，他們會非常戰戰兢兢、非常努力，甚至過火地去抓住這個機會。」

然而，轉做直播主的伊能靜發現，直播的成功是自己給予自己的機會，這讓她不再急於追逐眼前的利益，而是保持初心，提升技能，誠實面對產品，站在消費者立場考量每個產品的價值。她也引用榮格的名言「醒著的人是向內看的，而睡著的人是向外看的」，說明自己在轉型後的心境成長。

▲伊能靜直言當藝人風險太大了。（圖／翻攝自微博）