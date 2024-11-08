《艾曼紐2024》名導奧黛麗迪萬來台求鳥卦！　合作黃秋生讚：他非常重要

記者蕭采薇／台北報導

以電影《正發生》拿下威尼斯金獅獎的法國導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan），帶著新作《艾曼紐2024》來台參加2024金馬影展。她忙裡偷閒造訪夜市，體驗台式庶民小吃和文化，連抓娃娃機都沒放過。奧黛麗迪萬甚至去算了「鳥卦」，讓白文鳥替她決定下一部電影的題材。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／記者黃克翔攝）

《艾曼紐》曾於70年代改編成法國軟調情色電影，成為影史經典之一。但奧黛麗迪萬表示，《艾曼紐2024》並不是翻拍經典，而是從中獲得靈感，「70年代那部電影我其實沒有看完，那比較像把女性當成課題，書並不是這樣的。」

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奧黛麗迪萬犀利的表示：「現在的社會像是進入了『後性時代』，大家對慾望已經不太感興趣了，對我來說，最主要的是去尋找這個慾望。」因此她所詮釋的《艾曼紐2024》，反而更著重在女性自我探索情慾的心境。

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬表示，自己並不是翻拍70年代的經典舊作。（圖／台北双喜電影提供）

片中有一段故事發生在香港，導演奧黛麗迪萬表示自己看了很多香港的電影，像是王家衛的《阿飛正傳》、《重慶森林》、《花樣年華》，還有陳可辛的《甜蜜蜜》等片，更對《無間道》中的黃秋生印象深刻，「他是非常重要的演員，在對談過程中發現他非常有想法，我們還聊了詩的部分。」

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬，來台體驗了夾娃娃。（圖／台北双喜電影提供）



因此金馬影帝黃秋生成為了《艾曼紐2024》的演員之一，相較於原版風光明媚的泰國，新版中捕捉到香港的不同感覺，導演奧黛麗迪萬直說希望捕捉香港的感知和感覺，「無論是光線、夜晚、霓虹燈、還有潮濕的感覺和味道，剛好跟主角在常常在飯店中的光景有所對比。」

▲《艾曼紐2024》導演奧黛麗迪萬來台參加金馬影展。（圖／記者黃克翔攝）

導演奧黛麗迪萬昨晚來台也感受了各種台式專屬行程，除了參加金馬影展開幕酒會，更造訪夜市體驗糖葫蘆、地瓜球、胡椒餅、烤玉米等台灣味，就連抓娃娃機都沒放過。唯獨對臭豆腐有點不敢嘗試，「下次我一定會試試看！」更大讚：「台灣夜生活很精采，台灣人好有活力又親切，第一天就被餵食到怕褲子會穿不下！」

▲奧黛麗迪萬逛夜市，直讚地瓜球好吃。（圖／台北双喜電影提供）

奧黛麗還分享自己去體驗了「鳥卦」，除了感到十分新奇更笑言：「因為我正好有兩部片要拍，所以請祂挑主題！」工作人員介紹時，還非常緊張說：「我想了好多問題，但是很怕算出來的結果不好，還好看來最後都還是不錯！」《艾曼紐2024》將於12月13日在台上映。