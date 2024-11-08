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屈中恆現身還原「錄影假牙噴出」　 超糗過程全場笑噴：很丟臉耶！

記者王靖淳／綜合報導

藝人屈中恆最近參與節目《天才衝衝衝》錄製，不過在遊戲環節答題過程中卻不慎噴出假牙，節目片段事後在網路上瘋傳。為此，女星周宇柔今（8）日透過IG限動拍下屈中恆還原錄影當天的失誤過程，令在場的人聽完後都紛紛被逗樂。

▲▼屈中恆（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）

▲屈中恆日前錄影突然噴出假牙。（圖／翻攝自Facebook／天才衝衝衝）

屈中恆坦言，當時在錄影的休息時間慢慢用餐、滑手機，隨後即將進入錄影時，他匆忙喝了口水清潔口腔，卻忘了戴回隱適美牙套，導致牙齒在調整過程中出現鬆動，最終「假牙噴飛」的場面才會在鏡頭前曝光。一旁的周宇柔聽完後，逗趣地反問屈中恆：「那你怎麼花錢去把你那段影片買下來？很丟臉耶！」一語勾起眾人笑聲不斷。

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▲▼屈中恆（圖／翻攝自Instagram／doracaca）

▲屈中恆還原假牙噴出的過程。（圖／翻攝自Instagram／doracaca）

面對周宇柔的提議，屈中恆幽默回應：「為什麼呢？那應該很貴吧！」，暗指即便有這樣的考慮，片段的價格或許會超過預算。一旁的唐從聖聽完後，也隨即補上一句，「在屈哥的心中，那個影片買的價錢，遠遠高過他的尊嚴！」此話一出，引發眾人大笑不已。

▲屈中恆。（圖／翻攝自Facebook／屈中恆藝嚮世界）

▲屈中恆。（圖／翻攝自Facebook／屈中恆藝嚮世界）

透過節目《天才衝衝衝》在公開的片段可見到，屈中恆身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，戴著一副耳罩式耳機，正在參與節目中的遊戲環節。他看著主持人曾國城的嘴型準備答題時，除了張大嘴巴做出誇張的表情之外，假牙也在此時從嘴巴噴出。當屈中恆意識到假牙噴出來時，他也趕緊用手遮住嘴巴，表現出相當驚訝及不好意思的樣子，一旁的主持人及來賓在見狀後也紛紛被此舉逗樂笑翻。

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屈中恆, 天才衝衝衝, 周宇柔, 唐從聖

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