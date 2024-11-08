八曜和茶北部店開幕湧人潮　YTR卡特不解PO文：沒必要吧？

記者王靖淳／綜合報導

從高雄起家的人氣手搖飲「八曜和茶」北部首店今（8）日正式開幕，吸引不少民眾排隊購買。為此，YouTuber見習網美小吳團隊中的成員卡特就透過社群發文，分享對「八曜和茶」的評價，除了透露喝過後認為沒有驚為天人的等級之外，同時也不解喊：「真的沒必要瘋到大排長龍吧？」

▲卡特。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

卡特透露，這家店就開在他工作室步行三分鐘的範圍內，坦言即使喝過多次，也未曾主動排隊購買，甚至認為沒有到驚為天人的等級。卡特指出，雖然他已經多次品嚐台中分店的熱門飲品，但對八曜和茶的印象仍然停留在普通的範疇。這番直率的評價也讓他有些擔心，「怎麼辦，我會不會太誠實被罵？」

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▲卡特認為八曜和茶沒有驚為天人的等級。（圖／翻攝自Instagram／kart_wang）

隨後，卡特還在限動中詢問大家對八曜和茶的評價，他分別列出三個選項「我愛死，排隊也要買」、「普通，不會特別排隊買」以及「很還好，沒興趣」，鼓勵粉絲們發表看法。貼文曝光後不久，許多網友紛紛投票透露自己對這家手搖飲的喜好，同時也留言表示，「台灣人就是愛排隊」、「我台中人也不懂八曜」、「高雄人也看不懂，高雄的每次經過都沒人」。

▲卡特不解八曜和茶為何大排長龍。（圖／翻攝自Threads／kart_wang）