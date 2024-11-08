直擊／李雅英「32大力撞胸舞」秘辛曝光　認「右肩有傷」：跳錯了

記者吳睿慈／台北報導

南韓「國民表妹」李雅英現離開富邦啦啦隊，以「電豹女」身份繼續活動，近來忙於籃球開幕式舞蹈練習，8日抽空為炸雞品牌站台一日店長活動，現場跳起紅遍台、韓兩地的「三振舞」，也提到「32撞舞」成為傳奇的一舞。她謙虛表示「我是在韓國看影片學的，細節的部分跟其他人有點不一樣，我比其他人撞得更大力，搞不好是我跳錯了也不一定」，感謝大家的喜愛。

▲李雅英出席炸雞品牌一日店長活動。（圖／記者林敬旻攝）



李雅英8日出席炸雞品牌，現場帶來一段「三振舞」舞蹈，對於日後在台灣的安排，她表示：「我也在等待機會。」不論是唱歌、跳舞、演戲、主持，只要給她機會，她都會努力抓緊。她過去跳的「32撞舞」掀起風潮，被問及跳舞部分的秘訣嗎？她謙虛表示「我是在韓國看影片學的，細節的部分跟其他人有點不一樣，我比其他人撞得更大力，搞不好是我跳錯了也不一定」。

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▼▲李雅英透露自己的「32撞舞」秘辛，其實是跳錯了。（圖／記者林敬旻攝）



只是本身右手肩膀有舊傷，李雅英坦言跳的時候會有「喀喀」聲，但她很敬業，笑著回答：「沒關係的！」而好友李多慧近來騎車環島台灣，她有叮嚀好友「我有跟她說『騎車小心』，多慧還問我『要載載看妳嗎』」，只是她不會騎車，在台還沒機會嘗試把摩托車當作交通工具。

▲李雅英在台灣遇到地震與颱風，還曾經因為地震差點嚇哭。（圖／記者林敬旻攝）



來台近1年，李雅英沒有因為思鄉而哭，反而是差點被地震嚇哭，台灣地震、颱風頻繁，她說「前幾天颱風那天我在家裡，還好沒有事，但希望不要再有多的災害了」。她過去曾隔空表示許光漢是男神，「我還陷在《想見你》許光漢那個角色裡，目前還是他是男神。」