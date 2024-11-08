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「直樹爸」形象大反轉！　久違現身台劇…演毒梟集團研究員驚艷網

記者黃庠棻／台北報導

原創動作影集《太太太厲害》開播後好評如潮，各大平台討論度居高不下，其中婆婆苗可麗情勒兒子跟媳婦的經典畫面瘋狂被轉載分享，受到各大平台網友的熱烈討論以及關注，今（8）日再釋出最新幕後花絮《成功太太背後的男人》篇，畫面裡三個男主角興高采烈的在成功鎮上歡唱卡拉OK，三個人臉上都掛著醉意。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》播出後引起熱烈討論。（圖／鹿路電影提供）

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導演吳建新爆料「本來楊祐寧在劇中的英文名字是『保力達』，當天拍攝相聚取暖的戲因為有王陽明，他很怕威脅到自己成功鎮第一帥的稱號，所以自己改了新名字『Johnny』，大家心情都特別嗨，因為可以跟阿斌合唱！」

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》播出後引起熱烈討論。（圖／鹿路電影提供）

王陽明、楊祐寧、黃奇斌瘋狂賣力合唱歌手李權哲的歌曲〈我愛你是一輩子的事〉，楊祐寧也透露「最美中不足的地方就是我們沒有喝真的酒」，不過「大家一路拍到快天亮也沒有人喊累，非常投入跟敬業」。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》播出後引起熱烈討論。（圖／鹿路電影提供）

影集《太太太厲害》播出後，網友發現劇中有許多熟悉的面孔，其中演出「美惠媽媽」的曹蘭最為驚艷，除了是女兒永遠的避風港，也是成功鎮上最高級的旅店「公主旅館」的老闆娘，在戲裡跟曾沛慈的互動尤其俏皮可愛。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲曹蘭演出《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

還有好久不見的「歪哥」張永正，這次飾演毒梟集團的首席研究員，生物武器製作的狂熱者，跟以往形象差異很大。另外，因為網路影片「匿名者6」被眾人認識的蕭東意也參與演出，飾演犯罪集團的專業翻譯，號稱會講八國語言，可甜可鹹，亦正亦邪的他常常在緊要關頭給出最重要的笑點。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲「歪哥」張永正演出《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

本週重點劇情即將來到三個太太們正式合體，隋棠為了搶救老公、周采詩為了搶救鎮上的蝴蝶，美惠則是崇拜隋棠的超殺身手而加入，於是「地表最強地方媽媽特務團」正式成軍。三對夫妻開始直球面對各自的婚姻問題。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲蕭東意在《太太太厲害》時常帶來笑果。（圖／鹿路電影提供）

鎮上的哥倆好楊祐寧、黃奇斌兩個人相約碼頭邊，來一場儀式感滿滿的「men's talk」，楊祐寧認真跟黃奇斌分享維持婚姻的秘訣，就是「Surprise 」，也就是把「句點」變成「驚嘆號」的魔法，兩人的對話趣味橫生。

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》播出後引起熱烈討論。（圖／鹿路電影提供）

黃奇斌被問到跟楊祐寧初次合作的心情，說道「祐哥很照顧我，他給我一種很放心，丟球給他一定會接住的感覺，戲裡是好朋友，戲外是很罩的老哥。」

▲《太太太厲害》。（圖／鹿路電影提供）

▲《太太太厲害》播出後引起熱烈討論。（圖／鹿路電影提供）

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太太太厲害, 隋棠, 曾沛慈, 周采詩, 王陽明, 楊祐寧, 黃奇斌, 阿斌

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