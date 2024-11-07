九孔許願能活到78歲　每天跑五千　背後原因令人鼻酸

記者葉文正／台北報導

今天出席《我的成長》記者會的九孔說，自己家族有短命基因，「我阿公活到30多歲就走了，我爸72、我阿嬤74歲，我媽最長壽，我照顧得很好活到79歲，所以我為了看到女兒大學畢業，所以每天努力跑步5千公尺，也提醒女兒千萬別留級，她若留級我就掛了，看不到了」，並許願能活到78歲，才能參加女兒畢典。

▲九孔(左起)、李慧蘭與小8。（圖／民視提供）

由喜盟娛樂製作的最新綜藝節目《我的成長》即將於11/16週六晚上7點、10點於民視首播，八大綜合台11/17週日晚上7點播出。主持人曾國城與李霈瑜（大霈）用脫口秀訪談的方式，訪問每一位藝人的成長故事，深刻挖掘大明星不為人知的成長秘辛。主持人曾國城蘊涵多年人生歷練，用豐沛的情感訪問來賓，在節目中一起哭一起笑，牽動整個節目的起承轉合，主持人大霈則以不同世代的觀點，畫龍點睛調和節目氣氛。

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▲九孔與小8演出各種不同角色。（圖／民視提供）



《我的成長》是知名製作人李慧蘭的最新節目，一共十集，故事大咖主角有林美秀、苗可麗、玖壹壹、劉謙、方志友+楊銘威、屈中恆+郭子乾、林哲熹+蔡凡熙。實境戲劇演出更是邀請到大牌輪番上演，

九孔說：「為了可以活到78歲參加我女兒的大學畢業典禮，現在都在公園慢跑，遇到慧蘭姐也在運動，我還因此得到演出機會」，飾演多個角色的九孔，還說看到劇本其實差點掉淚，裡面居然有文言文、古文，但故事真的是深深感動他。

小8提到劇中印象深刻的角色，是飾演春風當年在校園叫傳播妹的學校陪上課，這「傳播妹」角色太有趣是她主動爭取的，還有韓劇《鬼怪》的三神奶奶，裡面全身紅的造型，光是襯衫就穿了五種不同襯衫，而且當時真的很趕，讓她印象深刻是在東區的星巴克定裝，戲劇的精緻細節以及對於服裝的要求，讓她超佩服。小8說：「看到劇本就深深打動我，能一個階段體驗這麼多角色，可以從18歲演到58歲，很感謝能參與演出」，製作人大誇小8可以從18歲演起，但九孔就沒辦法了。