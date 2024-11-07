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女星抱怨搭地鐵沒位被罵「公主病」！　超酸回嗆：學到了一課

記者劉宛欣／綜合報導

31歲香港女星蘇韻姿2016年參加香港小姐競選，獲得殿軍之後以演員身分出道，因擁有甜美外貌及直率個性，受到不少關注。她曾因參演劇集《愛．回家之開心速遞》打開觀眾知名度，然而卻因為一些傳聞影響了事業發展，包括被爆料遲到、與高層不和等消息，讓她形象受到了影響。今年約滿後，她決定離開電視台，轉往其他平台發展，還在社群平台上爆料自己遭遇不公對待，無法接受這些委屈。

▲蘇韻姿發文引發爭議。（圖／翻攝自蘇韻姿Instagram）

▲蘇韻姿近日離開老東家。（圖／翻攝自蘇韻姿Instagram）

蘇韻姿向來直率敢言，她日前在Instagram限時動態分享了一張搭地鐵的照片，留言表示「又生病又疲累，還沒有位子坐」，只是隨意發洩心情，卻意外引來部分網友批評，指她「還沒紅就耍大牌」、「公主病」。針對這些言論，蘇韻姿沒有正面回應，而是貼出搭公車的照片，寫下「原來大家這麼關注我的IG動態，真是又學到了一堂寶貴課」，語氣中帶有一絲諷刺。

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▲蘇韻姿發文引發爭議。（圖／翻攝自蘇韻姿Instagram）

▲蘇韻姿發文引發爭議。（圖／翻攝自蘇韻姿Instagram）

▲蘇韻姿發文引發爭議。（圖／翻攝自蘇韻姿Instagram）

這番帶有火藥味的言詞，無疑再次引發熱議，網友的反應不一，有人支持她坦率回應，但也有批評聲浪湧現，認為她的回應反而會激怒更多人。

蘇韻姿今年4月離巢，轉戰其他電視台又飛台灣做直播。雖然一度傳出與舊東家不和，但近日新劇《黑色月光》播出，她仍不忘為離巢前拍攝的作品作宣傳，戲中蘇韻姿飾演記者，她曬出劇本及記者證，似乎相當懷念在舊公司拍劇時光。

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