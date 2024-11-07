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陳繼賢一部電影進戲院刷43次！　45年後追星成功⋯終於見到徐進良

記者蕭采薇／台北報導

資深導演徐進良拍片資歷超過50年，1979年作品《拒絕聯考的小子》帶動學生電影風潮。現任新加坡電影協會主席陳繼賢便是受徐進良影響，青少年時期看了43場的「拒絕聯考的小子」後，從而立志成為電影人。時隔45年，陳繼賢以「頭號粉絲」身份與徐進良導演相見歡，場面溫馨感人。

▲（左起）資深導演徐進良、新加坡電影協會主席陳繼賢，大師和影迷會面感動相擁。（圖／國家影視聽中心提供）

▲（左起）資深導演徐進良、新加坡電影協會主席陳繼賢，大師和影迷會面感動相擁。（圖／國家影視聽中心提供）

《拒絕聯考的小子》改編自吳祥輝1975年出版的同名自傳小說，該書因作者以建國中學高材生身份質疑聯考制度並拒入大學窄門，出版後熱銷五十萬本，曾被作家三毛譽為「台灣的麥田捕手」。1979年導演徐進良將小說翻拍為電影，並由吳念真、古亞榮擔任編劇，是台灣影史深具意義的作品。

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當年電影票房甚佳，並引領一股學生電影風潮，被尊封為「台灣學生電影宗師」，更讓初登大銀幕的新人彭雪芬因這部電影處女作一砲而紅，成為紅極一時的玉女明星，對特定世代的影迷來說，是重要且難忘的作品。

新加坡電影協會主席陳繼賢表示，自己10多歲就往戲院跑，看得最多的電影就是1979年由徐進良執導的《拒絕聯考的小子》。他分享當時因自己正經歷考試壓力，所以對片中主人翁面對聯考壓力和他人期望相當有感觸。

▲（左起）資深導演徐進良、新加坡電影協會主席陳繼賢，大師和影迷會面感動相擁。（圖／國家影視聽中心提供）

▲新加坡電影協會主席陳繼賢（圖中）分享《拒絕聯考的小子》的魅力。（圖／國家影視聽中心提供）

陳繼賢14歲那年，穿著校服在電影院裡重複看了43遍，看到連戲院職員認識他，不但送贈券，還帶他進放映室參觀、讓他操作放映機。這就是一部電影的魔力，這也是徐進良導演《拒絕聯考的小子》這部電影帶給他的魔力，影響了自己的一生。

陳繼賢畢業於新加坡國立大學，主修商業行政，1983年便擔任新加坡電影協會秘書，1984年當上主席，開始主導新加坡電影產業，並且負責向國際社會推廣新加坡的電影至今。2010年徐進良得知陳繼賢是他的「粉絲」，還透過當時駐新加坡代表史亞萍，轉送陳繼賢《拒絕聯考的小子》光碟，陳繼賢也特別發感謝函給徐進良寫道：希望有一天能與您見面，親口說聲：「大師，我衷心佩服和愛戴您的創意結晶」。

▲（左起）資深導演徐進良、新加坡電影協會主席陳繼賢，大師和影迷會面感動相擁。（圖／國家影視聽中心提供）

▲（左起）徐進良、陳繼賢、國家影視聽中心董事長褚明仁。（圖／國家影視聽中心提供）

陳繼賢現場憶起初次連絡上徐進良的感受，「撥通徐導演電話的那瞬間，我忍不住感動落淚！」語到此處他也忍不住哽咽，熱淚盈眶的模樣讓在場所有人為之動容。徐進良也表示：「這是我的榮幸，這也是對我個人最大的鼓勵，我現在已70多歲，他的故事反而鼓勵我不要放棄對電影的熱情，繼續創作，繼續拍電影，繼續影響影迷，繼續我的電影人生。」

 

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徐進良, 陳繼賢, 拒絕聯考的小子

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