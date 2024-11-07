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最美港姐驚傳街頭賣唱？　謝嘉怡奪冠入行工作少…忍上海11度低溫唱到發抖

記者陳芊秀／綜合報導

香港混血女星謝嘉怡（Lisa）在2020年勇奪香港小姐冠軍，以及「最上鏡小姐」，更獲得「最美港姐」封號，奪冠後踏入演藝圈，曾在韓劇《魷魚遊戲》演7號參賽者，但近年沒有太多演出工作，被形容坐冷板凳。她近日到大陸上海，更直接在戶外11度低溫下的街頭開唱，還唱到發抖。

▲2020年香港小姐超正冠軍出爐。（圖／CFP）

▲2020年香港小姐超正冠軍出爐。（圖／CFP）

▲謝嘉怡是2020年香港小姐冠軍。（圖／CFP／資料照）

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▲▼《鹹魚遊戲》第一關就陣亡的7號正妹，是2020年香港小姐冠軍謝嘉怡。（圖／翻攝自IG／謝嘉怡）

▲《鹹魚遊戲》第一關就陣亡的7號參賽者，是2020年香港小姐冠軍謝嘉怡。（圖／翻攝自IG／謝嘉怡）

謝嘉怡在IG上傳影片，她站在直立麥克風前，身處在上海外灘，開始唱起經典金曲〈上海灘〉。她文中表示當時只有11度低溫，即使穿著外套，仍然冷到狂發抖，大風下唱歌，中文已經進步許多，歌聲十分可愛。

▲▼謝嘉怡在上海戶外11度低溫開唱。（圖／翻攝自IG）

▲▼謝嘉怡在上海戶外11度低溫開唱。（圖／翻攝自IG）

▲謝嘉怡在上海強忍戶外11度低溫開唱，唱到發抖。（圖／翻攝自IG）

同時謝嘉怡也發文「有什麼地方比在「上海灘」唱《上海灘》更合適呢？」她表示這首歌對自己來說意義非凡，「它是我香港小姐之旅的結束，但也是我瘋狂闖入娛樂圈的開始」，自從當時在舞台上唱過之後，就沒在公開場合唱過這首歌，所以覺得在這首歌的故鄉演唱才是最恰當的選擇。

粉絲輪番留言稱讚「發音進步了很多」、「你很有勇氣，為你驕傲」、「超可愛」、「很經典的歌」、「美女唱中文歌」。

▲▼謝嘉怡在上海戶外11度低溫開唱。（圖／翻攝自IG）

▲蘇格蘭混血的謝嘉怡，被稱讚中文進步不少。（圖／翻攝自IG）

據港媒報導，謝嘉怡是2020年港姐雙料冠軍，可惜入行後鮮少被安排拍電視劇。她不甘被動等待，近年經營健康飲品，也創業投資做生意。

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