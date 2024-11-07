張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

記者陳芊秀／綜合報導

星二代藝人歐陽妮妮與張書豪6月宣布結婚，3個月後證實懷孕的好消息，待產中的她時常透過社群平台與網友互動。而她與張書豪的求婚影片相當轟動，但近日有網友質疑「求婚影片真的是越看越不對勁？」她7日凌晨親自回應了！

▲張書豪被懷疑是Gay？向歐陽妮妮求婚的影片引發網友關注。（圖／翻攝自IG）

有網友近日在Threads發文：「真的沒人懷疑張書豪是甲（Gay）咪==？很恭喜他婚姻美滿啦（都有小孩ㄌ），但那個求婚影片真的是越看越不對勁？？」而歐陽妮妮凌晨3點多回應「超好笑！沒蹲到他蹲到我了」。

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歐陽妮妮笑虧老公張書豪：「他本人真的是臭直男直到不行，直到有時候想揍他那種，謝謝大家的認可～表示他塑造角色很成功？哈哈哈。」好奇發文的網友又驚又喜回應：「救命蹲到本人老婆！！！！！（這個回覆時間好可怕），謝謝妮妮特別回覆，祝生產順利喔。」

▲歐陽妮妮回應網友好奇。（圖／翻攝自Threads）

張書豪的求婚影片迴響熱烈，當時雙方親友全都到齊，他爆哭向自己爸媽說：「我希望你要知道她以後就會變成你的女兒，你可以不一定要很疼我，但我希望你可以很疼她，因為她很快樂，我就會很快樂……。」歐陽妮妮如今懷孕7個多月。

▲張書豪求婚爆哭。（圖／翻攝自YouTube）