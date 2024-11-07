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孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生6日深夜透露，母親突然出獄並來敲家門，猜想媽媽可能有先寄信來，只是自己太忙沒注意到，由於過去體悟到真的沒辦法母子同住，他也迅速處理了租房和生活用品的一切事項，感嘆：「這種無力感，真的很累。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生相當無奈。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

孫生6日深夜發出一張表情備感無奈的照片說，出獄的媽媽突然來按電鈴，可能先有寄信給他，但由於過於忙碌並未注意到，但事情已經發生，他把握時間幫媽媽找好房子並打理好生活起居的民生用品：「因為真的不能住一起，我早試過了極度痛苦。」

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過去幫忙租房，媽媽總是住不到約滿，孫生多年來面對相同的情況深感無力，外界的人都說「不要理她就好了」，但就是始終都辦不到，畢竟是自己的媽媽，最後無奈自嘲：「我媽這樣很划算欸，只養我到小學然後我會養她一輩子，她才是真正的投資達人？！」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生發文。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生母親屢犯竊案入獄，今年5月受訪曾透露：「老樣子，獄方都說是思覺失調症，建議出來要就醫，但我媽每次出來都跑掉，獄方應該會給藥。」

▲▼孫生開玩具店。（圖／記者孟育民攝）

▲孫生5月受訪曾提及媽媽狀況。（圖／記者孟育民攝）

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