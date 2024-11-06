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賴珮如懷孕...老公首曝光「激似玄彬」　寶寶預產期藏驚人巧合

記者蔡琛儀／台北報導

自《聲林之王》中竄紅的「空姐歌手」賴珮如上個月宣布有喜，目前懷孕19週的她近日舉辦性別趴，包括關韶文（關關）、Ivy、林佩瑤、丘曄、陳彥婷和巨人夫妻等好友都現身見證，現場也公布懷的是男寶寶，她還把好孕棉送給Ivy和關關，「把幸福傳遞給關關，希望關關也能找到幸福。」至於Ivy，「單一包好孕棉不夠，我直接把14片一整大包送給她，希望她也用不完好孕就來了，再將這一大包傳給下一個需要好孕的女孩。」

▲▼賴珮如性別趴。（圖／經紀人提供）

▲▼賴珮如辦性別趴公布生男寶寶。（圖／賴珮如經紀人提供）

▲▼賴珮如性別趴。（圖／經紀人提供）

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賴珮如表示，兒子預產期是明年3月31日，是牡羊男，和好友關關生日同天，也直呼好險兒子是天使寶寶，身體沒有太不舒服的狀況，也沒有孕吐害喜，初期只有容易疲倦嗜睡，胃口不佳，「以前總是煩惱怎麼瘦不下來，懷孕後，反而自然而然的瘦下來了，且因為天天睡覺，補足了之前上班熬夜的睡眠，皮膚跟氣色反而變得更好了，也因為這樣，她一直認為自己可能是懷女生。

她笑說：「直到前一陣子做夢，每天都夢到跟年輕小伙子對罵，不確定是不是搬到新家，一直求好心切，想要佈置美化家裡，導致自己心裡有了壓力，才做了連續一週一直找人吵架的夢，後來有一天我終於在夢裡罵贏了那位年輕小伙子，我才結束了這連續好幾天的惡夢，但也讓我開始覺得，肚子裡的孩子該不會是男生。」性別趴揭曉後，讓她覺得驚喜又感動。未來還希望能再生個女兒，但一切隨緣。

▲▼賴珮如性別趴。（圖／經紀人提供）

▲▼賴珮如性別趴邀請眾多好友參加。（圖／賴珮如經紀人提供）

▲▼賴珮如性別趴。（圖／經紀人提供）

她也不忘感謝好友，「在我單身的時候有他們的相伴和鼓勵，謝謝他們帶著我去運動打羽毛球，讓我知道身邊充滿愛。現在我終於找到了疼我愛我的人了，我也想要跟他們分享這份好運和好孕！」而賴珮如目前已向所屬的航空公司申請安胎假在家休養，趁著這些日子想集結在《聲林之王》認識的好朋友們，一起寫歌出一張胎教音樂概念專輯，老公也非常支持，「但總是提醒我，要以身體狀況為重，不要勉強自己。」

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