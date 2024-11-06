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前啦啦隊豆芽「遭陌生男拍肩騷擾」！　詭異舉動直播全放送

記者王靖淳／綜合報導

豆芽（Sandy；林裕庭）曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員，近年轉作經紀人之餘也常透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活。最近她就在IG上傳一段影片透露，在吃飯過程中開直播，結果遇到陌生男騷擾，同時也表示：「就算他沒有惡意，但他拍了我三次肩膀，以及時不時喊我的名字（沒有剪進去），已經夠讓我不舒服了。」

▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

影片中，豆芽表示，她在餐廳內獨自用餐時，同步開啟IG直播與粉絲互動。然而，直播到一半，她突然被一名陌生男子拍肩膀，讓她大感不適。隨後該男子再出現，除了不斷要求豆芽提供聯絡方式之外，甚至開始詢問她的身家背景。面對男子的糾纏，豆芽數次明確表示拒絕，但男子仍堅持不離開，甚至以不給聯絡方式就不走為威脅，讓豆芽無奈之下只好提供對方自己的IG帳號。

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▲▼豆芽。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

▲豆芽吃飯遇陌生男拍肩膀。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

豆芽還機智地架起另台手機錄影，以備不時之需，後來她也發現，男子在她身後不斷觀察她，讓她感到相當有壓力，甚至還進一步私訊她，並在IG貼文以下留言威脅稱「你不跟我互動，我要退追蹤了。」為此，豆芽坦言，面對這樣的騷擾，她一度害怕到不敢回頭確認男子是否離開，同時也在文末提醒，女性在公眾場合應保持警覺，「女生請一定要保護自己，縱使在公眾場合也是一樣。」

▲▼豆芽

▲豆芽曾是中信兄弟、富邦悍將啦啦隊的成員。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

此外，面對網友可能會有的疑問，豆芽在文中進一步解釋她的考量。她指出，當時選擇錄影而非直接離開，是因為擔心男子會跟隨她離場，而沒有證據將無法追究對方責任。對於男子的行為，她表示已經感到極度不適，特別是對方在一旁喃喃自語，還時不時喊出她的名字，讓她深感恐懼。豆芽透露，當時為了緩解情況，她勉強給了對方IG帳號，但此後並未回覆對方的訊息，對方也隨後收回了訊息。

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豆芽, 啦啦隊, 林裕庭, 中信兄弟

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