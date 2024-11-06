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啦啦隊女神南珉貞超正妹妹曝光　南至苑也來台發展了

記者葉文正／台北報導

2024世界棒球12強賽即將於11月9日至24日火熱展開，全台棒球迷正摩拳擦掌！為迎接這場棒球界的盛大賽事，手遊廠商特別邀請在台擁有超高人氣的南韓啦啦隊女神南珉貞及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告，姊妹們攜手展現爆棚活力，提前點燃球迷們的熱情！
▲手遊廠商特別邀請在台擁有南韓人氣啦啦隊女神南珉貞(左)及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

▲手遊廠商特別邀請在台擁有南韓人氣啦啦隊女神南珉貞(左)及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城）
首次合體拍攝廣告的南氏姊妹，用逗趣滿點的互動引來一片笑聲。身為「挑食鬼」的南珉貞這次在廣告中不僅大展精湛舞技，還帶來了一連串搞笑花絮，讓粉絲們直呼「超好笑！」。她在也獨家透露自己是因為家人的關係才有緣份走上啦啦隊之路，甚至對於能來台發展非常的感激。而被問到對哪場賽事最有印象時，南珉貞更爆料自己來台最難忘的是台灣粉絲的熱情互動，像是在夏天比賽應援時被粉絲用水槍洗禮，笑稱「這可是韓國沒有的特殊待遇！」這些生活點滴都讓她感到十分不可思議！
▲手遊廠商特別邀請在台擁有南韓人氣啦啦隊女神南珉貞(左)及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

▲南珉貞曾說不排除交台灣男友。（圖／拉斯維加斯娛樂城）
被網友譽為「台妹小南」的南珉貞，對於此次手遊邀請合作感到相當榮幸，因為她超級愛台灣，廣告呈現出來也是滿滿台灣情懷！南珉貞提到，除了工作，來台灣時她和妹妹總愛尋找道地美食，而私下放鬆時最愛躺在床上打手遊，難掩興奮地說：「能拍攝這次的遊戲廣告，簡直圓夢，因為我本身就是個手遊迷！」
▲手遊廠商特別邀請在台擁有南韓人氣啦啦隊女神南珉貞(左)及她的妹妹南至苑合體拍攝廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城）

▲南至苑拍廣告。（圖／拉斯維加斯娛樂城）
南珉貞還在採訪影片中送上獨家「三振舞」，熱力應援參賽球員，甜美度十足的姊妹倆讓現場笑聲不斷，南珉貞姊妹的首度合體也迅速成為討論熱點，尤其是妹妹的可愛韓式國語發音更讓觀眾笑翻。不少粉絲直呼希望能常見到她們姊妹檔在台活動，未來也期待她們在台灣有更多發展機會！

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