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蔡淑臻否認《女外科》換角朱軒洋　親回應力挺：大家都很喜歡他

記者蕭采薇／台北報導

蔡淑臻親自製作、主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，第一季叫好又叫座，即將推出第二季之際，卻傳出男主角朱軒洋疑似遭到換角，由王大陸取代。她6日出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動，表示本來就有提出兩個方案，確實有詢問王大陸的檔期，不過保留朱軒洋也是選項之一。

▲蔡淑臻出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡淑臻出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者謝婷婷攝）

對於朱軒洋遭換角的消息，蔡淑臻看到新聞時也很錯愕，她說：「我們是有問了幾個演員的檔期，王大陸也是其中一個，但還沒到選角。」也表示製作公司一直都和朱軒洋的經紀人保持聯絡，「如果他檔期可以，會接演吧。」

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蔡淑臻強邸，因為劇本尚未完成，也很疑惑為何會有「換角」的消息，至於外傳她「力保」朱軒洋的說法，蔡淑臻否認道：「大家都很喜歡小朱，有什麼好力保的！」也認為觀眾都很喜歡山君這個角色，「角色是無罪的。」

▲蔡淑臻出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者謝婷婷攝）

▲蔡淑臻出席「羅慧夫顱顏基金會」公益活動。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡淑臻現場分享隨同基金會遠赴2900公里外的蒙古偏鄉進行義診，首度走入手術室的超震撼歷程。她親身加入基金會國際行動其中的蒙古站第一線工作，與醫療團隊一同義診、探訪家庭，甚至進入手術室。

她說：「第一天早上醫療團隊就義診了24位顱顏孩童，緊接著下午就要進行手術，只有17位孩子能接受手術，不適合開刀的孩子就得等到下一次義診，這是非常煎熬的過程，有些孩子是從幾百公里外前來，錯過就要再等上一年。在顱顏家庭眼中基金會就是『希望』，可以改變孩子的一生！」 

▲「年度愛心大使」蔡淑臻參與國際義診，為顱顏患童看診。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲「年度愛心大使」蔡淑臻，與12歲蒙古顱顏患者舒米亞自拍合照。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

這趟行程蔡淑臻觀察到幾乎都只是媽媽帶著孩子前來，可以想像顱顏孩子成長的艱辛，她說：「媽媽們迫切期待孩子能進行手術，但又擔心開刀那種煎熬的神情，看了很難不動容。」

▲「年度愛心大使」蔡淑臻參與國際義診，為顱顏患童看診。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

▲「年度愛心大使」蔡淑臻參與國際義診，為顱顏患童看診。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

 

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