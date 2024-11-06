「房時爀身旁的女人」果汁世妍遭批絕情！　男粉：斗了16億卻遭封鎖

記者張筱涵／綜合報導

果汁世妍（과즙세연）是南韓人氣直播主，隨著8月和房時爀同行美國被路人巧遇後，知名度也隨之拓展，還曾被冠上「房時爀身旁的女人」稱號。然而，近日她遭爆料收了韓幣16億元（約台幣4000萬元）的斗內（Donation，贊助）後，便封鎖了男粉，引起熱議。

▲果汁世妍（左）曾被拍到和房時爀（中）同遊美國。（圖／翻攝自YouTube／I am WalKing）



綜合韓媒報導和論壇文章，暱稱為「果汁蘋果乓乓（과즙애플팡팡）」的男粉出面爆料，已經連續2年觀看果汁世妍直播，儘管果汁世妍的風評和爭議不斷，但他還是持續支持並斗內，總金額高達韓幣16億元（約台幣4000萬元），沒想到最近卻遭到封鎖。

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果汁蘋果乓乓氣憤猜測是因為最近斗內金額下降，才會被封鎖：「真的感到氣憤又委屈。難道真的要這樣無視一個人？沒錢了就讓人自己走開嗎？」他對果汁世妍的冷漠態度感到失望，更指責對方並未考慮到多年支持者的情感。

▲男粉抗議遭果汁世妍封鎖。（圖／翻攝自Instagram／lovely_._v）



事實上，果汁世妍除了被拍到和房時爀同遊美國，過去也被爆出曾以精品包和現金為代價與粉絲同遊菲律賓，不過她在事件爆出後曾開直播解釋：「那次是與兩位要好的女性朋友同行的旅行，因為颱風來襲，幾乎沒有做什麼，而那個包包是我自己買的。」儘管如此，形象已經受到傷害。