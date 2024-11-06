阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

▲黃金單身漢阮經天的戀情向來備受矚目。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

堂堂演藝圈黃金單身漢，阮經天（小天）去年還在哀號說找到另一半很困難，這不就來了嗎？時報周刊CTWANT近日發現咱們小天身旁有伴了，是個五官清秀、屬甜美氣質型的女生，看小天帶著女友連兩天跟朋友聚會、貼心上演接送情，還大大方方地一同出門返家，女生外出時也換了衣服，兩人疑似已同居ING。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本月1日晚上7點多，阮經天開車到台北車站接女友。（圖／CTWANT提供）

▲阮經天帶女友到台北市士林區的日式料理店與朋友聚餐，女生的手一直搭在他的身上腰間。（圖／CTWANT提供）

11月1日晚間7點多，阮經天開車從台北市民生社區的家出門，直驅台北車站，停靠在路邊，接了一位長髮飄逸微露酥胸的女生，女生一手忙著講手機，阮經天細心接過她另一手的提袋，兩人互動看起來有著不用說都懂的默契。

接著，阮經天載著女生，一路有說有笑，前往士林區一家日式料理與友人聚餐，席間女生臉上總是掛著笑容，即使阮經天中途出來抽菸，她也能和其他人自然邊吃邊聊，感覺已跟阮經天朋友圈打成一片。

▲到了9點多，結束朋友間聚餐，阮經天開車載女友回他新買的豪宅，不到半小時又出門。（圖／CTWANT提供）

▲阮經天載女友去市民大道赴約，女生見到朋友表情非常開心，果然人逢喜事精神爽。（圖／CTWANT提供）

晚間9點半，兩人先一步離開餐廳，回頭和友人們道別時，女生不經意地將手搭在阮經天的腰間，就是這個親暱小動作，幾乎已經說明了兩人的關係，果然，阮經天接著載著女生回到了他新購的億級豪宅，不過，約半個小時又再度出門，原來是開車送女友去市民大道赴約，他再獨自驅車返回民生社區的家，凌晨近1點時，阮經天還拿著掃把出來清掃了門口，不知是太愛乾淨，還是正在等門打發時間呢。

▲直到2日凌晨1點，女友還在外聚會，阮經天大半夜拿著掃把打掃家門外，不知是否在等門。（圖／CTWANT提供）

▲隔日下午3點多，阮經天跟女友一起步行出門。（圖／CTWANT提供）

隔天，2日下午1點多，阮經天駕車離開台北市民生社區的家，於3點左右返回，約莫半個小時後，他跟女友一起步出家門，女友仍是小露乳溝、小肚肚也見客的微性感打扮，兩人走到附近的咖啡廳，原來是跟球星王信凱等友人相約喝咖啡。

過程中，阮經天心情看來不錯，臉上表情豐富，肢體動作也停不下來，邊聊邊捲菸，忘我地以舌頭輔助以口水黏合菸紙。然後他突然拿出手機展示給友人看，講著講著，視線移到身邊的女友，伸手輕拍她的肩膀，而女友則回了一個微笑及勾人眼神，那一瞬間真的很帶電。

▲兩人在住家附近跟球星王信凱等朋友約喝咖啡，阮經天還開視訊介紹女友給未到的友人。（圖／CTWANT提供）

接著，阮經天到一旁抽菸，同時和男友人視訊，女友則邊享用餐點，邊和王信凱等人聊天。抽完菸，阮經天回到座位，拿著手機讓另一端的友人與現場其他3人也視訊打招呼。

下午4點半左右，這場下午茶的約會結束，兩人走路返家，還到管理室處理事情，展現出兩人自然相處的一面。傍晚，阮經天開著車前往新家，只待24分鐘後又返回民生社區舊家。車停妥後沒多久，便和女友一起搭乘多元計程車出門。

▲喝咖啡席間阮經天當著朋友的面撫女友的肩，女友也頻送電波回應，互動大方甜蜜。（圖／CTWANT提供）

▲大約到下午4點半左右，阮經天跟女友一同走路回家。（圖／CTWANT提供）

回顧整個過程，阮經天身邊的女伴表現親和、大方，長髮飄逸的她有著堪稱精緻的五官，時而像個清秀可人的鄰家女孩，時而一雙電眼又會展現出充滿魅力的笑容。兩人自在地往返進出阮經天的家，看來今年小天最棒的42歲生日禮物，應該就是成功脫單抱得美人歸了。

對於兩人關係，阮經天的經紀人小八回應：「朋友，謝謝關心。」

延伸閱讀

▸ 天嫂曝光2／昔日浪子傷透許瑋甯 阮經天緋聞沒斷過

▸ 最愛美女1／錦榮再爆熱戀中！捷運十指緊扣混血美女Youtuber

▸ 網紅醫太渣1／與妻家爭產黎雨青全都要 岳母怒：不要拿我女兒錢養小三