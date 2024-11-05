記者蔡宜芳／綜合報導

大陸74歲女星劉曉慶是1995年版的「武則天」，霸氣形象一直深植人心。她近日被爆在2015年出軌一名小20歲的攝影師，並被對方控冷暴力分手，對此，劉曉慶始終沒有做出回應；而男方則於5日聲稱遭她的助理，到派出所報警。

▲劉曉慶日前被爆在2015年出軌。（圖／翻攝自微博／劉曉慶）

據狗仔「懂瓜呱」爆料，劉曉慶的戴姓助理日前聯絡劉曉慶的前男友，質問為何突然曝光2016年的聊天紀錄，也不滿自己的身份被質疑，要求停止造謠，並提到「查了你的信息（資料）」、「我有時間去你老家看看」，讓劉曉慶的前男友自覺受到威脅與恐嚇。

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▲助理聯絡劉曉慶的前男友。（圖／翻攝自微博／懂瓜呱）

截圖中，劉曉慶的前男友表示會針對隱私曝光及恐嚇一事聯絡律師和媒體，不過，戴姓助理依舊態度強硬回道「你先侵犯我名譽，私自群裡亂發，我還沒找你算帳」、「你和劉老師（劉曉慶）的事我不知情，我不管，我直（只）警告你，再給我造謠，我絕不會饒你」，而劉曉慶的前男友已於4日報警。

▲▼劉曉慶前男友自覺受到威脅，到派出所報警。（圖／翻攝自微博／懂瓜呱）

對此，不少網友都選擇聲援劉曉慶，紛紛吐槽「你曝光人家隱私還有理了嗎」、「你先曝光人家隱私，誰告誰還不一定呢」、「助理已經很克制了」、「所以現在爆料的人最偉大嗎」。