ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《青春有你2》王承渲遭指「和公司借90萬」突被宣布：暫停一切工作！

記者張筱涵／綜合報導

TPG文創今（5日）突宣布王承渲表示想暫時休息，而他們尊重她的決定，更提到彼此間有債務關係。不過，王承渲透過Instagram限時動態否認。

▲▼王承渲。（圖／翻攝自Instagram）

▲王承渲曾參加《青春有你2》。（圖／翻攝自Instagram）

TPG文創今天透過Instagram限時動態發出聲明，首先提到和王承渲合作期間收入達到數百萬，這是雙方努力的成果，而王承渲近期表示想要暫時休息：「公司尊重她的選擇，不會強行安排任何工作，針對違約相關的問題，公司將秉持冷靜處理的態度。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，TPG文創提到從王承渲19歲就開始合作，這5年來從未虧待過，簽定新約至今還曾無償借貸90萬元給對方：「此外，公司在去年承渲生日時，特別贈送10萬元作為生日祝福，表達我們對她的珍惜與支持。」如今王承渲想休息，他們也答應，決定暫停其一切工作事宜，並感謝粉絲一直以來的支持。

▲▼王承渲。（圖／翻攝自Instagram）

▲TPG文創發文。（圖／翻攝自Instagram）

然而，王承渲很快就透過Instagram限時動態回應：「我與TPG之間並沒有協議出結果，在公司期間，等待安排的時間，已經讓我休息得非常充裕了，目前公司內部問題尚未解決，暫停與外界的工作合約簽訂是非常明智的決定，感謝您，沒有借貸90萬這件事。」

▲▼王承渲。（圖／翻攝自Instagram）

▲王承渲回應。（圖／翻攝自Instagram）

事實上，王承渲今年24歲，2020年參加《青春有你2》獲得第12名，雖然未獲得出道機會，但也有接演2021年戲劇《戀愛生物鐘》和《部落衝突》新春短片，今年7月推出首張單曲〈Baby Go〉。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

虎斑貓聽媽喊握手無反應　一聽有肉肉秒配合超現實

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王承渲, TPG文創

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉涵竹遇狂粉「私訊開價一次五萬」！　公開截圖怒了：要怎麼給教訓啊？
  2. 畢書盡睽違多時出演MV　合體謝欣穎卻遭疑「演最帥外星人」
  3. 攜手李玉璽宣布「進軍南韓」！　炎亞綸笑：期待他怎麼帶壞我
  4. 追劇找Disney+！一手掌握朴信惠《來自地獄的法官》、金泰梨《正年》、《排球少年》等夯片單
  5. 張棟樑自認「孤獨指數高」　一個人去迪士尼...半途突然反悔！
  6. 《永夜星河》虞書欣重現《蒼蘭訣》名場面！　網被虐哭：小蘭花回來了
  7. YTR尼克星狂追F級辣模「1天就被甩」！　心碎開直播發聲：別當朋友了
  8. 《飢餓》9周年王仁甫努力搶錢　女兒加拿大驚人學費曝光
  9. 《青你2》王承渲遭指「和公司借90萬」突被宣布：暫停一切工作！
  10. 郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366