記者張筱涵／綜合報導

TPG文創今（5日）突宣布王承渲表示想暫時休息，而他們尊重她的決定，更提到彼此間有債務關係。不過，王承渲透過Instagram限時動態否認。

▲王承渲曾參加《青春有你2》。（圖／翻攝自Instagram）



TPG文創今天透過Instagram限時動態發出聲明，首先提到和王承渲合作期間收入達到數百萬，這是雙方努力的成果，而王承渲近期表示想要暫時休息：「公司尊重她的選擇，不會強行安排任何工作，針對違約相關的問題，公司將秉持冷靜處理的態度。」

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接著，TPG文創提到從王承渲19歲就開始合作，這5年來從未虧待過，簽定新約至今還曾無償借貸90萬元給對方：「此外，公司在去年承渲生日時，特別贈送10萬元作為生日祝福，表達我們對她的珍惜與支持。」如今王承渲想休息，他們也答應，決定暫停其一切工作事宜，並感謝粉絲一直以來的支持。

▲TPG文創發文。（圖／翻攝自Instagram）



然而，王承渲很快就透過Instagram限時動態回應：「我與TPG之間並沒有協議出結果，在公司期間，等待安排的時間，已經讓我休息得非常充裕了，目前公司內部問題尚未解決，暫停與外界的工作合約簽訂是非常明智的決定，感謝您，沒有借貸90萬這件事。」

▲王承渲回應。（圖／翻攝自Instagram）



事實上，王承渲今年24歲，2020年參加《青春有你2》獲得第12名，雖然未獲得出道機會，但也有接演2021年戲劇《戀愛生物鐘》和《部落衝突》新春短片，今年7月推出首張單曲〈Baby Go〉。