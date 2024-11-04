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「恐龍的皮」認地球暖化難生存！　刻意「不吃生肉」：文明化了

記者吳睿慈／綜合報導

「The Dinosaur’s Skin恐龍的皮」樂團推出首張專輯《I Dig You》，4日特別應景選在國立臺灣博物館古生物館舉辦發片記者會，帶來兩首新歌〈Retro Petrol〉、〈Meteor Shower〉演唱，他們向來戴著恐龍頭套為造型，坦言連錄音時都戴著，逗趣表示「人類社會有地球暖化，比我們恐龍時代氣候更熱一點，比較難生存一點。」

▲▼「恐龍的皮」。（圖／好多音樂提供）

▲「恐龍的皮」認了地球暖化難生存。（圖／好多音樂提供）

恐龍的皮新專輯專輯《I Dig You》音樂陣容超級強大，由金曲獎最佳演唱組合「Crispy脆樂團」主唱Skippy擔任專輯製作人，與來自世界各地優秀音樂人合作，包含金曲歌后「魏如萱waa wei」、美國德州另類衝浪搖滾樂團「Summer Salt」、美國破億神曲貓臉蒙面歌姬「Limbo」。

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聊起與魏如萱合作的心情，牠們表示，「最大語言是音樂，從歌聲裡聽到娃娃難以訴說的情感，新歌是講末日來臨之前，只想相擁在一起。聽到她聲音裡很多的情感。」

▲▼「恐龍的皮」。（圖／好多音樂提供）

▲恐龍的皮新專輯與多位重磅級音樂人合作。（圖／好多音樂提供）

受訪時，牠們感謝各位音樂人的照顧，幽默表示「人類對恐龍很友善，他們會提供我們吃住工作機會、從一無所有開始做音樂，受到非常多幫助。」至於跟貓臉蒙面歌姬合作，暴龍會不會想吃掉？牠表示：「會克制自己慾望，我是愛好和平，內心想吃肉，透過禪修冥想，克制自己慾望。目前不吃生肉、只吃熟肉，文明化了。」

▲▼「恐龍的皮」。（圖／好多音樂提供）

▲恐龍的皮宣布全新演唱會資訊。（圖／好多音樂提供）

記者會上，牠們也正式官宣全新演唱會資訊，將於2025年1月11日晚上8點在台北松仁威秀影城舉辦「MUVIE CINEMAS TITAN SCREEN」電影專場。兩隻恐龍直呼：「太棒了！夢想成真，這次專場真的有大螢幕可看電影，也可以直接在電影院裡演出！」

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