李政宰情牽財閥女友16年！愛相隨情侶裝現身　高清甜蜜合照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝李政宰與豪門千金女友林世玲2008年傳出緋聞，直到2014年底被《Dispatch》拍到約會畫面，才正式對外認愛，情侶倆情牽16年，感情絲毫未變，女方經常愛相隨出現於李政宰參加的各大影展。兩人3日再度被捕捉到同框畫面，穩定交往的感情，令韓網直呼感動。

▲李政宰近日參加2024 LACMA Art Film Gala。（圖／翻攝自李政宰IG）



李政宰2008年起傳出與財閥千金林世玲熱戀，兩人2010年搭飛機出國旅遊，使得緋聞傳得更盛，但他過去對於女友林世玲保護到家，始終未對外承認戀情，直到近幾年來，女友才漸漸會現身於各大餐會、電影宣傳場合，但兩人在媒體前很低調，很少被拍到同框照。

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▲李政宰與財閥女友林世玲同框合照，兩人一起現身參加2024 LACMA Art+Film Gala。（圖／達志影像／Shutterstock）



兩人3日參加盛會「2024 LACMA Art+Film Gala LACMA Art + Film Gala」罕見訪閃，穿著同色系的黑色禮服，情侶倆甫現身馬上引起全場注目。

不僅如此，李政宰與女友林世玲大方拍合照，摟著女方的腰間，露出紳士笑容，情侶倆難得在媒體前現身，，兩人情牽至少16年，高清合照曝光後馬上引起轟動。此外，李政宰所主演的《魷魚遊戲2》即將在12月26日上線播出，感情穩定、事業攀上新巔峰，迎來雙喜。

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