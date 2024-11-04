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知名醫外遇！律師李怡貞「一路追著打」：我是元配也會氣死

記者許逸群／台北報導

謝震武律師主持的《震震有詞》日前探討外遇話題，談到知名醫師黎雨青日前被爆出外遇營養師陳嫚羚事件，現場律師李怡貞直接表態：「我知道這個案件，而且我還一路追著打。」對黎雨青塑造深情丈夫的形象感到氣憤，讓許聖梅與其他來賓也附和：「打得好！」

▲▼《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

▲律師李怡貞針對名醫外遇事件「一路追著打」。（圖／和展影視提供）

李怡貞針對黎雨青委託律師發布的律師函質疑許多不合理之處，她說：「哪位醫生敢背書這樣的死亡證明，但對方律師竟敢寫在律師函上。」律師函上更提到其他非本於事實的言論，請勿任意轉述以免觸法，李怡貞說：「律師函上你只有澄清部分事情，外界並不知道哪些是事實、哪些非事實，像你沒有澄清是否有買房給小三，所以這是事實對嗎？」

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李怡貞補充，最令人生氣的是黎的聲明中竟然把元配跟陳嫚羚放在一起，說對不起這兩個女人，「把囂張的小三跟已經過世的太太放在一起，看到這內容讓人氣到無法入睡。」甚至指出黎雨青跟陳嫚羚兩年前一同上益智型綜藝節目，兩人默契超好還贏了獎品，「我要是元配我也會氣死。」

▲▼《震震有詞》。（圖／和展影視提供）

▲諮商心理師海苔熊盼所有當事者「想想自己要的是什麼」。（圖／和展影視提供）

諮商心理師海苔熊從心理學角度呼籲，正在為此所苦的觀眾們，「想想自己要的是什麼，要把希望的結果放回自己身上，並且最重要的是不要在有情緒下作任何決定，避免引發後續難以收拾的結果。」

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