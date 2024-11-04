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雷／《永夜星河》丁禹兮驚天身世揭曉！隨身1物藏關鍵秘密　1演技封神

記者田暐瑋／綜合報導

虞書欣與丁禹兮主演古偶《永夜星河》一上檔就開出亮眼成績，開播第3天熱度排行榜就打敗趙露思和劉宇寧的《珠簾玉幕》。3日播出第7、8集，隨著虞書欣一步步打怪闖關，丁禹兮飾演的慕聲身世之謎也意外洩漏，而原來他的1樣隨身物品其實暗藏著全劇的重要關鍵。

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▲丁禹兮《永夜星河》。（圖／翻攝自永夜星河微博）

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《永夜星河》最新播出7、8集，凌妙妙（虞書欣飾演）為了讓劇情線可以繼續推動，決定和慕聲（丁禹兮飾演）一行人上路，正式加入「抓妖小隊」，還拜了慕聲為師學習防身術法，兩個冤家一來一往繼續鬥嘴，慕聲為了戲弄凌妙妙，故意拿了個木頭水瓢給她當法器，凌妙妙為了完成系統任務提升慕聲對自己的好感度，只能強忍不滿乖乖聽話。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲凌妙妙的法器是水瓢。（圖／翻攝自微博）

不過在練習過程中，水妖王突然闖入劫走凌妙妙，和慕聲展開一場精采對戰，水妖王表明只是想要慕聲的血液提升妖力，對打幾回後逐漸屈居下風，此時他將凌妙妙當成擋箭牌阻止慕聲進攻，為了救凌妙妙，慕聲不慎受傷，被水妖王取走一滴血液，水妖王喝下後意外揭露慕聲竟然是半人半妖，身世之謎就此曝了光。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲（左）和水妖王對打。（圖／翻攝自微博）

此時慕瑤突然回來，慕聲擔心被姊姊發現身分，使用了妖怪才會使用的「反寫符」將戰場轉換到倒影之域，但抓妖師在倒影之域法力驟減只會剩下1成，慕聲拚盡全力對戰水妖王，卻只有挨打的份，身上遍體麟傷，在關鍵時刻拚盡全力還擊，終於消滅水妖王，卻也僅存最後一口氣。

慕聲對自己的半妖身世被揭發感到灰心，也擔心被姊姊所憎惡，決定求死，要凌妙妙獨自逃生，凌妙妙卻哭著說：「在這個世界上，不只有慕瑤姐姐在乎你，還有我，就算你是妖又怎麼樣，不管你是誰我都在乎你，都要你好好活著！」要慕聲講出可以一起逃生的方法。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲慕聲身世被揭發。（圖／翻攝自微博）

慕聲放下防備之心，告訴凌妙妙最後逃生方法就是摘下他的髮帶，沒想到凌妙妙才剛碰到，就被強大力量彈飛，但凌妙妙不放棄，撐著受傷身軀爬行到慕聲身邊，再度忍著劇烈痛楚摘掉髮帶，慕聲見狀心疼又驚訝，而隨著髮帶掉落，慕聲體內被禁錮的妖力瞬間爆發，傷勢也快速恢復，凌妙妙見了露出安心笑容暈了過去。

▲《永夜星河》雷稿。（圖／翻攝自微博）

▲凌妙妙爆哭救慕聲。（圖／翻攝自微博）

該集最受熱議的是，在虞書欣二次伸手要摘除髮帶時，丁禹兮眼眶泛淚，眼神閃避，低垂的頭還微微閃躲，示弱又害怕的細微表情全被拍下，精湛演技讓觀眾忍不住讚嘆封神，「慕聲像受傷的小獸一樣低頭等待妙妙摘他的發帶，都演的好好啊」、「感覺又像因為妙妙受傷方便她摘在低頭，又像是因為被靠近其實自己害怕，又害怕妙妙害怕，內心其實又想要被靠近的彆扭感」、「怎麽能把示弱的這個委屈勁演的這麽好」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲丁禹兮被摘髮帶前的細微小動作封神。（圖／翻攝自微博）

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永夜星河, 丁禹兮, 盧書欣, 凌妙妙, 慕聲

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