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李瑞鎮自爆53歲更年期「不可逆老化」　牛骨湯爆紅卻從不在家下廚

文／妞新聞

韓星「李瑞鎮」擁有《茶母》、 《火鳥》 、《真是好時節》 、《結婚契約》等戲劇代表作，曾在《李祘》飾演朝鮮正祖受封「最帥朝鮮王」，同時在綜藝圈打出名號，接力出演《花樣爺爺》、《一日三餐》、《尹食堂》系列，更擁有以自己名字命名的專屬綜藝《瑞鎮家》、《瑞鎮家2》，讓拿手的「牛骨湯」料理在國際上發揚光大。

牛骨湯大師在家不煮飯？

《瑞鎮家》老闆近況曝光

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▲李瑞鎮。（圖／IG@tvn_joy）

近日李瑞鎮登上由劉在錫與柳演錫主持的節目《只要有空，》對「美食」有高度執著的他，卻在被問在家會下廚時有意外答案！？湯鍋料理達人李瑞鎮卻否認爆料：「我在家從不做飯，早餐也是吃優格這類食物解決」，讓主持人疑惑詢問：「你在《瑞鎮家》下廚次數不是不少嗎？」傲嬌的「美大哥」秒上線回應：「在裡面（做飯）是有錢拿的。」

53歲李瑞鎮認了更年期

自曝「不可逆老化徵兆」

▲李瑞鎮登上《只要有空，》。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）

1971年出生，今年已經滿「53歲」的李瑞鎮也不得不服老，在節目中感嘆：「過了50歲之後因為體力下滑成為老人家，本來沒有什麼好不安的，卻驚覺：『這裡怎麼突然痛了？』」，馬上敞開心房接受自己迎來「更年期」的事實。

▲53歲李瑞鎮認了有更年期徵兆。（圖／naver，下同）

所以當被問到有沒有養寵物的問題時，李瑞鎮也以老人家口吻透露：「連控制身體都很難了！養寵物的話在家會跑來跑去，但我喜歡回家時家裡安安靜靜的，」還表示喜歡一個人在家就開一盞燈，完全就是退休老人的徵兆啊（笑）。

不過李瑞鎮近期就常在節目中感嘆自己的年紀，在《瑞鎮家》眾人起鬨幾十年後還要拍續集，老大哥李瑞鎮就一臉看開地語出驚人表示：「到時我就不在了！」讓粉絲們大呼：「美大哥不要退休啊！」、「10年後還想看《瑞鎮家》續集～」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

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