直擊／6位閨密突衝上台⋯Elkie當場哭出來　催淚致謝：子瑜我愛你～

記者吳睿慈／台北報導

女星Elkie（莊錠欣）過去從南韓女團CLC出道，她以個人身份闖蕩演藝圈後，參與實境節目《炸裂吧！女孩》奪下人氣冠軍，3日在Zepp New Taipei開唱，歌單精心設計，她從首支Solo單曲〈I Dream〉開場，再唱到太妍的〈四季〉、Crush〈Beautiful〉以及電影《鬼們之蝴蝶大廈》主題曲〈蝴蝶啊蝴蝶〉首唱，令歌迷驚喜不已。

▲Elkie於3日舉辦首場在台演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



Elkie於3日在台北舉辦演唱會，活動前夕恰好是她的生日，主辦單位秘密送上應援彩蛋，她的親姊姊以及《炸裂吧！女孩》紅隊隊友突然現身於大銀幕上，林芷芸、宋婉卉、盧以恩、吳心緹、各務禮美奈依序獻上祝福，她的正能量感染好友，吳心緹感性表示「認識妳，我很幸運」，氣氛令人動容。

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▲6位閨蜜姐妹衝上台，Elkie當場哭出來。（圖／讀者提供）



沒想到下一秒，6位好姐妹推著蛋糕上台，Elkie沒忍住眼淚，她雖喊著「我不哭！」但最後還是哭出來，慌張地喊著「怎麼辦呀，等下還要唱歌，那首歌很難唱」，姊姊看她流著眼淚，寵溺地摸摸她的頭，7人在台上合照，最後紅隊隊友送著愛心才下台，好姐妹之間感情情深。

▲▼周子瑜從頭到尾低調坐在2樓，為好友加油打氣。（圖／讀者提供）



子瑜雖然沒上台，但Elkie在慶生互動環節跳了她的新歌〈Run Away〉，Elkie自信滿滿地說：「這首我會！」姐妹隔空傳情，全場歡呼聲不斷。演唱會尾聲，她感謝所有工作人員、《炸裂吧》團隊，並特別點名：「還有在2樓的子瑜I love u，謝謝阿姨（周子瑜媽媽）。」她最後帶來〈EveryDay〉完美畫下句點，許願永遠與粉絲在一起。