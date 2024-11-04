涂善存、張豐豪「N海CP」熱舞撒糖放閃　劉泯廷撲倒Jame火辣加戲

記者蕭采薇／台北報導

由涂善存、張豐豪、劉泯廷、泰國男星Jame為主演的音樂BL影集《彈一場完美戀愛》舉辦見面會，台北站活動大成功，四個人輪番換上三套別緻又性感的風格造型，要讓粉絲感動滿滿，福利環節更是不能少。涂善存、張豐豪感動的表示：「當然會捨不得大家，但延續故事，今天就像是大家陪我們一起完成了N海的出道演唱會。」

▲《彈一場完美戀愛》台北站見面會，（左起）劉泯廷、Jame、涂善存、張豐豪。（圖／GagaOOLala提供）

「N海CP」以及「瑞卡CP」都帶來經典合唱與CP共舞。見面會開場舞由四人一起帶來《rains in heaven》，展現他們最近每天瘋狂練舞的完美成果。劇中飾演哥哥的金泰祐也以神秘嘉賓身份特別出席獻唱創作曲「我不害怕」，還開玩笑的問練建宏導演 ：「第二季會把我寫回來吧？」台上台下一片笑聲。

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▲《彈一場完美戀愛》張豐豪、涂善存演出深情雙人舞。（圖／GagaOOLala提供）

開播以來就一直被熱烈敲碗的「瑞卡床戲」，寵粉的「瑞卡CP」在見面會上除了深情合唱，最後還誠意十足的加碼了「互解鈕釦」性感雙人舞送給大家！提到見面會的心情，劉泯廷分享：「這是我人生第一場粉絲見面會，每一個環節我都好期待，其實很捨不得這個戲的旅程即將告一段落，但希望這個故事會永遠留在小完美的心中。」

▲《彈一場完美戀愛》涂善存、張豐豪幸福合唱《Neil》。（圖／GagaOOLala提供）

演員們也重現片中經典歌曲，包括涂善存深情自彈自唱《碎日》、「N海CP」合唱《Neil》，最後四個人也一起合唱《 heal your broken heart 》「比起唱歌，大家對於舞蹈演出都特別感到有壓力，涂善存表示：「跳舞最困難，對我來說是一個挑戰，也希望藉著這個機會可以有多一點的突破。」張豐豪分享：「最近都在練舞，我最期待就是每天可以看到善存的進步，看到他越來越厲害我就覺得好開心」撒糖指數持續破表。

▲《彈一場完美戀愛》瑞卡CP演出雙人舞，加碼互解鈕釦放送性感。（圖／GagaOOLala提供）

另一組「瑞卡CP」也是完全投入， 劉泯廷透露：「最近無時無刻不分地點，只要看到有鏡面的物品我就會開始練舞，去健身房也都是在練舞，因為那裡滿滿都是鏡子（笑）。」泰國男星Jame則是對於LIVE演唱有比較多的壓力：「我覺得演唱《until the sunrise》最困難，這是我有點害怕而且沒自信的項目，但是很幸運有Tim的支持，他一直在幫助我怎麼樣唱得更好。」戲裡戲外都是滿滿的浪漫跟貼心，現場有搶到票的粉絲們真的值回票價。

▲《彈一場完美戀愛》粉絲敲破碗「瑞卡CP」性感加戲。（圖／GagaOOLala提供）

活動尾聲，四個大男生看完影迷粉絲準備的應援影片，四個都哭到淚眼汪汪！導演練建宏更是準備了「小戀告白信」 對全場的影迷以及演員們告白，除了代表劇組像大家表達感謝，也特別謝謝所有關注支持《彈一場完美戀愛》的大家：「從拍攝到播映，甚至一直到今天，大家都全程鼓勵著我們，圓滿了我們的這場完美戀愛，這是一個屬於我們的旅程，你們的陪伴就是我們最大的動力！」同時也開心宣布見面會即將前往下一站首爾。

▲（左起）劉泯廷、Jame、涂善存、張豐豪合唱合唱《heal your broken heart》。（圖／GagaOOLala提供）