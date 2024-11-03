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吳君如「前夫」神似老公陳可辛！　遭導演欠薪一年唸：根本詐騙集團

記者蕭采薇／台北－香港連線報導

香港女星吳君如憑藉電影《我談的那場戀愛》，時隔21年再度入圍金馬影后，導演何妙祺也獲得「最佳新導演」的提名。何妙祺跨海接受台灣媒體訪問，透露直到電影上映，都還沒支付吳君如片酬，被她開玩笑說：「你們才是真正的詐騙集團。」

▲▼《我談的那場戀愛》導演何妙祺、吳君如、張天賦。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我談的那場戀愛》導演何妙祺、吳君如。（圖／甲上娛樂提供）

何妙祺透露，吳君如很支持新導演，這幾年跟很多新導演合作，也幫忙做監製，即便是前輩也相當尊重對方的想法和作品。她甚至不先收酬勞就接拍《我談的那場戀愛》，何妙祺說：「我們臉皮很厚，還沒有付片酬給君如姐，因為錢還沒回收回來。」

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何妙祺透露，吳君如願意不收片酬先幫忙演出，「等我們賺錢以後才能分紅給她．但萬一不小心這部戲虧本的話，她會連帶跟我一起虧本，所以真的很感謝她。」幸好該片在香港票房不錯，也讓何妙祺開心的說：「終於有錢可以付給君如姐了。」

▲▼《我談的那場戀愛》導演何妙祺、吳君如、張天賦。（圖／甲上娛樂提供）

▲張天賦和吳君如有段柏拉圖式的戀愛。（圖／甲上娛樂提供）

吳君如在片中演出經濟獨立、社會精英的婦產科醫生，前夫角色由張錦程飾演，但造型卻有點像吳君如現實中的另一半，也就是導演陳可辛。是否是巧妙的致敬？何妙祺笑說，一切是誤會，「因為張錦程老師他不想剪頭髮，當男生不想剪頭髮，所以會跟陳可辛導演很像。」

此外也由於「前夫」的角色設定是雖然是金融分析師，帶些藝術的氣質，好來對比吳君如飾演沒有情趣的醫生，這些元素相加起來，就有了幾分陳可辛的模樣，就連吳君如在拍攝時看了都說：「怎麼這麼像陳可辛啊！」但何妙祺強調：「真的不是故意的！」

▲▼《我談的那場戀愛》導演何妙祺、吳君如、張天賦。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我談的那場戀愛》張天賦（中）所屬詐騙集團各司其職精心佈局。（圖／甲上娛樂提供）

故事劇情圍繞在網戀詐騙，何妙祺先是笑說：「我要強調，我自己沒有被騙過！」但她取材自身邊親友的經歷，「見明明很明顯是假的資料，很明顯的錯誤，比如錯的名字跟英文字母，說得話也很普通。但是他們就是那麼投入那麼開心，我是很想知道他們到有多開心，才不願意醒來。」

▲▼《我談的那場戀愛》導演何妙祺、吳君如、張天賦。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我談的那場戀愛》張天賦在片中隨著心情變化，也改變了裝扮。（圖／甲上娛樂提供）

吳君如在片中也與香港當紅男歌手張天賦有段柏拉圖式的戀愛，是由吳君如親自提議的人選，何妙祺笑說：「一開始君如姐提到他，我還不認識，馬上就被笑了。」她也稱讚：「以新偶像來說，他一個人能賣光3場紅磡演唱會的票，就可以證明他有多受歡迎了。」《我談的那場戀愛》將於11月29日全台上映。

 

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