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李玉璽簡廷芮再續前緣　荒島求生存　李玉璽傷到那一根成悲劇

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》進行「屎」料未及的任務撿牛屎，全體收視1.47創下「屎」上新高，夥伴們接獲新任務，將一起前進到無人荒島，接下精緻餐點的艱難任務。夥伴們到達無人島上隨即對自己信心喊話：「嗨！無人島，我要活下去！」姚元浩則說：「沒有想到我們也有荒野求生記的這一Part耶！」

▲上演荒島求生記　左起莎莎、郭泓志、李玉璽、姚元浩、乱彈阿翔、鹿希派。（圖／好看娛樂）

▲上演荒島求生記　莎莎(左起)、郭泓志、李玉璽、姚元浩、乱彈阿翔、鹿希派。（圖／好看娛樂）

姚元浩、郭泓志、莎莎、乱彈阿翔和李玉璽、鹿希派，在無人島上分工合作，依序搭起了避難所、生起了火，接下指派的任務卡，隊長郭泓志看到上面寫道「隊長許願」，還自問自答說：「有嗎？」聽到這次任務是要製作精緻料理，讓莎莎忍不住大喊：「你不要再亂開那種支票了！」郭泓志則回嗆：「我沒有說要在無人島啊！」

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▲上演荒島求生記　左起莎莎、郭泓志、李玉璽、姚元浩、乱彈阿翔、鹿希派。（圖／好看娛樂）

▲李玉璽(左)、與簡廷芮再續前緣。（圖／好看娛樂）

除了莎莎在海邊踩到岩石滑倒之外，李玉璽也在烤食物時不慎手燙傷發生悲劇，姚元浩見狀關心詢問：「受傷了嗎？要縫嗎？」莎莎幫忙回答：「這個還不用！燙傷而已。」最後精緻料理終於端上桌，只是因為備餐過程太克難，主廚姚元浩直接表示：「吃起來有點ㄎㄠˊㄎㄠˊㄎㄠˊ，吃起來很像貝殼沙。」隊長郭泓志忙著圓場解釋：「我們只想要活下去，這個是屬於天然的結晶成分。」鹿希派也幫腔說：「岩鹽啦！岩鹽！」

▲上演荒島求生記　左起莎莎、郭泓志、李玉璽、姚元浩、乱彈阿翔、鹿希派。（圖／好看娛樂）

▲郭泓志負責生火。（圖／好看娛樂）

離開無人島後以爲任務結束，沒想到做一百五十人餐點任務馬上來！還邀來「最美校花」簡廷芮和「校草」李玉璽合體擔任小幫手，一起準備150位長者的餐點，面對突來的數量考驗，讓乱彈阿翔嚇到倒吸一口氣。初來乍到的簡廷芮在廚房不小心把食材掉到地上，連忙說：「對不起！我去洗一洗。」姚元浩卻難得輕聲細語地說：「沒事！沒事！不用對不起！」見到如此差別待遇，李玉璽直球發問：「我不知道我弄掉跟簡廷芮弄掉有沒有差別？」郭泓志也接話：「如果是我一定被罵死！」姚元浩連忙解釋：「怎麼會罵！沒有人在罵人啊！」

▲上演荒島求生記　左起莎莎、郭泓志、李玉璽、姚元浩、乱彈阿翔、鹿希派。（圖／好看娛樂）

▲上演荒島求生記，所有人接著竟要準備餐點。（圖／好看娛樂）

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