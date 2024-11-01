《魷魚遊戲2》預告曝光！「參賽者更貪婪」大開殺戒　朴成焄造型受矚目

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》預告今（1日）深夜曝光，再次回到遊戲的奇勳（李政宰飾演）將向面具人（李炳憲飾演）展開復仇戰，這季也加入了許多個性鮮明的角色，叫人好奇這一季會如何發展外，演員朴成焄的造型也受到矚目。

▲崔勝鉉、任時完、姜河那、曺柔理現身預告片。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

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《魷魚遊戲2》1日驚喜公開海報和1分52秒的預告，可見一行人再次來到遊戲場地，正當大家看見喊著「一二三，木頭人」的紅衣小女孩不知道該做什麼時，奇勳跳出來大喊要大家別動，隨著第一位動了的人被殺，這場血腥遊戲也隨著連續的槍聲正式展開序幕。

當眾人要選擇要繼續挑戰更高的獎金或是決定遊戲中斷時，奇勳再次出面要求大家到此為止就好，在眾人抗議質疑「你誰啊」時，他崩潰大喊「再這樣下去大家都會死的，我有玩過這個遊戲」，但是其他人不領情，反過來質問「那你還來這做什麼」並開始起鬨喊著「再一局」，執意要挑戰更高的獎金。

▲奇勳和面具人正式開戰。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



這時候的面具人也以拿下面具之姿，在觀察室中看著這一切的情況，正如曝光的2張海報，站在456號且反對繼續遊戲的奇勳身後是所有參賽者，面具人身後則是粉紅人，兩邊的大戰就此展開。

▲《魷魚遊戲2》海報。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



另外，在公開的預告片中，可見這次新加入的任時完、姜河那、朴成焄、梁東根、曺柔理、T.O.P崔勝鉉等人的身影。其中，朴成焄更是畫上眼線且是短髮造型，一閃而過的關係，原本大家以為是哪位女演員，定點一看才發現是與過往戲劇造型大不同的朴成焄。

▲朴成焄。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



《魷魚遊戲2》將在12月26日開播。