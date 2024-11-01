香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

圖文／CTWANT

世界級天團「BLACKPINK」成員LISA日前宣布展開《LISA Fan Meetup in Asia 2024》個人巡迴見面會，從首站新加坡起，接連前往曼谷、雅加達和高雄，最後則在香港為此行劃下句點。

▲一名香港老爸「自曝」女兒拜託他幫忙買LISA見面會門票，他卻不小心買成了香港娛樂圈大姐大「Liza」汪明荃的演唱會門票。（圖／翻攝IG、Klook／LISA、阿姐·汪明荃演唱會2024）



LISA亞洲巡迴見面會香港站預定將於11月19日舉行，門票則在10月28日開賣。不過近日有香港老爸「自曝」女兒拜託他幫忙買LISA見面會的門票，他卻誤打誤撞，不小心買成了今年77歲的香港娛樂圈大姐大「Liza」汪明荃的演唱會門票，讓一眾網友哭笑不得。

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▲「BLACKPINK」成員LISA。（圖／達志／美聯社）

29日，香港臉書專頁「香港人有say」發文，表示版主有個朋友的女兒很喜歡BLACKPINK成員LISA，自從知道了她將到香港開見面會的消息，就一直纏著老爸，希望老爸能幫她買到見面會的門票。這名老爸愛女心切，於是在開賣的28日上網購票。可惜他既不知道什麼是BLACKPINK，也不認識LISA，所以等女兒看到老爸訂到的門票才發現，老爸買成了77歲的香港娛樂圈大姐大「Liza姐」汪明荃11月23日至24日在香港紅磡體育館舉辦的演唱會門票。

事件曝光，笑翻一眾網友。網友紛紛留言，「Liza姐也是組過女團的好嗎？」、「她也是『Backpain』的『Liza』好嗎」、「阿姐的歌聲對老一輩香港人來說也是非物質文化遺產」、「看香港的Liza姐比較棒啦！」還有人指出，日本的「LiSA」織部里沙、香港的「Liza」汪明荃、泰國的「LISA」（Lalisa Manobal）每過幾年就有人搞錯一次，也算是耳熟能詳的老梗了。

不過「香港人有say」的版主也指出，這名代女購票的老爸最後還是買到了LISA見面會的門票，沒有影響到他們的父女感情。而且這名女兒也很高興的收下了汪明荃演唱會的門票，「阿女亦都好happy，11月可以睇到兩個Liza／Lisa姐的concert」（他女兒好開心，11月可以看到2個Liza／Lisa姐的音樂會）。

另外也有香港網友回顧，汪明荃曾參與過香港無線電視台晚間綜藝節目《歡樂今宵》內的4人女子音樂組合「四朵金花」，也算是香港當年的「頂流女團」。四朵金花的成員則有沈殿霞（肥肥）、汪明荃（Liza）、王愛明（明明）及張德蘭（圓圓／德蘭）。

▲「四朵金花」：王愛明（左）、沈殿霞（左2）、汪明荃（右2）、張德蘭（右）。（圖／翻攝星島頭條）

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