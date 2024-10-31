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嘻小瓜拍搞笑片被酸「假笑、無聊」！不忍開嗆：到底為何要認真？

記者劉宛欣／綜合報導

藝人嘻小瓜31日在Instagram發文，對於近期創作搞笑影片的心路歷程及網友批評做出回應。他指出，自己經營搞笑短片的初衷就是希望帶給大家輕鬆一刻，但卻遭到酸民指責為「假笑」和「無聊」，甚至開他「自以為好笑」的玩笑，讓他忍不住發聲表達心聲，回嗆「這就是廢片、笑話，到底為什麼要那麼認真？不想笑、不想看就滑走，幹嘛硬要留下讓人不開心的留言？」

▲嘻小瓜回擊酸民。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

▲嘻小瓜經常在社群分享日常。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜坦言，他過去從認真拍攝的舞蹈影片和旅行Vlog逐漸轉型為搞笑短片，轉變主要是因為早期作品雖然投入了大量的時間和資金，卻未獲得預期的觀看效果。他透露：「一支cover要花2萬元製作，點閱卻僅有1萬；MV花了80萬製作費，卻只有12萬點閱。」然而，搞笑影片在無需高製作費的情況下，卻能輕鬆達到十萬甚至五十萬的點閱率，還能讓觀眾開心，這讓他感到滿足和喜悅。

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▲嘻小瓜回擊酸民。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

▲嘻小瓜回擊酸民。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

對於酸民的批評，嘻小瓜直言：「這些影片就是搞笑短片，想笑就笑，不想看就滑走吧。」他認為，生活壓力已經很大，搞笑短片正是為了在繁忙之餘，為觀眾帶來輕鬆的時刻。他強調會繼續製作搞笑內容，因為他認為「日常短片只是希望讓大家笑一笑，緩解生活中的煩惱」，未來將持續用創意和幽默陪伴粉絲。

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