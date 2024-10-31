劉德華演唱會不敵強颱停辦！　徐小可痛哭「吐真實心聲」阿Ben急安慰

記者孟育民／台北報導

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因颱風康芮來襲，開唱前宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們難以接受。稍早主辦單位超級圓頂再度發聲明，確認今晚場次將改至11月2日中午12點舉辦，讓小巨蛋瞬間爆出陣陣歡呼聲。藝人徐小可在停辦的第一時間紀錄心情，甚至難過到落淚，崩潰說：「好想看劉德華。」

▲劉德華今天演唱會停辦，徐小可痛哭。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family ）

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徐小可為了見偶像，今天一大早就開始化妝、精心打扮，對於劉德華今天演唱會停辦，她無奈說：「誰叫颱風要來呢？但我真的是買了又被退，退了又再買，謝謝廣大幫助我的朋友們，但安全真的很重要，謝謝德華的貼心以及...。」

▲徐小可數度淚崩，足見心情大受打擊。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family ）

徐小可話都沒說完就忍不住落淚，崩潰說：「為什麽這麽麼詭譎的生命呢，好啦安全很重要，為什麼他不像學友一樣明年再來，大家都不能看劉德華。」讓老公阿Ben在旁邊趕緊安慰她：「安全最重要。」徐小可一邊呼籲外面的粉絲趕緊回家，又一邊哭泣說：「我想看劉德華。」五味砸陳的心情寫照，讓粉絲直呼：「太真實了」、「我也跟著一起哭了」。