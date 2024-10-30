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李珠珢真的退隊了！　經紀公司「退役名單悄更新」疑非自願離開

記者劉宛欣／綜合報導

韓職啦啦隊「起亞虎」的20歲成員李珠珢（이주은）因「三振舞」爆紅，擁有AI般的美貌以及纖細身材，使她深受台韓兩地粉絲喜愛。先前盛傳她在南韓遭到球團冷凍，近日終於被眼尖的網友發現，經紀公司APEX的資料中，她已經被列入退團成員的名單。

▲李珠垠的動向讓台韓兩地網友都相當關注。（圖／翻攝自李珠垠IG.나무위키）

▲李珠珢的動向讓台韓兩地網友都相當關注。（圖／翻攝自李珠珢IG）

李珠珢近日已經被經紀公司「APEX」列入退役成員名單，根據南韓網站「Namu Wiki（나무위키）」（似維基百科）顯示，APEX在29日晚間更新旗下成員列表，新增了數名新人，退役成員名單也有了變動，其中包含了李珠珢的名字，也註明她於2024年退團，先前退出的李多慧、邊荷律等人也都在同一名單中。

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▲李珠垠的動向讓台韓兩地網友都相當關注。（圖／翻攝自李珠垠IG.나무위키）

▲李珠珢被列入退團名單中。（圖／翻攝自나무위키）

該消息一曝光便迅速引發討論，尤其在Threads上，網友紛紛猜測李珠珢在賽季還沒結束就離開，退役很可能不是自願，也有粉絲注意到起亞虎在冠軍賽時曾啟用多位新人上場，似乎早有徵兆。

此前，李珠珢便因沒有參加球賽的應援，掀起網友熱烈議論，再加上她近來的應援場次都劇減、狀態不佳，被猜可能正在考慮與現經紀公司解約。另外，同樣是韓國人氣啦啦隊員的李多慧，在來台發展前，曾突然將追蹤數清零，而李珠珢目前也是做了清零動作，讓台灣球迷都很期待她能跳槽來台。

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